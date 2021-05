Hundested smed sejren i overtiden

HI Førte 2-0 til et kvarter før tid - nu ser overlevelse i sjællandsserien mere end svær ud

Det der langt henne i kampen lignede en sejr og tre point i bundstriden, endte med en deler og bare et enkelt point på kontoen. Gæsternes udlignende mål kom dybt inde i overtiden, og måske det var dødsstødet for Hundesteds forhåbninger om overlevelse i sjællandsserien.

Fem kampe tilbage

Men så gik den ikke længere, gæsterne fik reduceret til 1-2 da keeper Christian Solhøj blev passeret tæt under mål, efter et langt indkast dybt ind i feltet.

I slutminutter satsede gæsterne hele butikken fremad for en udligning, og det lykkedes dem at score i det 95. minut til 2-2. Igen var det et indlæg der tæt under mål blev sparket i kassen.

Resultatet betyder, at Hundested stadig ligger placeret næstsidst i nedrykningsspillet, og med blot fem kampe tilbage, så kræver det, efter al sandsynlighed, fuldt hus hvis Hundested skal sikre sig en ny sæson i sjællandsserien.