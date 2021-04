Hundested lever endnu

Det var helt forståeligt, at scoringen blev fejret vildt og inderligt, således var det Hundesteds første sejr i sjællandsserien siden 22. august, hvor Snekkersten blev slået 3-2.

Glæden blev delt med holdkammeraterne på grønsværen og den lille flok af tilhængere fra Knud Rasmussens Armé, der valgte at kigge med gennem hegnet fra parkeringspladsen, hvor der til lejligheden blev spillet Armé-mesterskaber i kongespil.

Jublen og glæden var på ingen måde til at tage fejl af, da Lars Bonde bragte Hundested på 2-0 i overtiden af lørdagens premierekamp mod Farum i sjællandsserien.

Klassisk Bonde-scoring

Det var med tre debutanter i startopstillingen samt en debuterende træner i form af Wissam Al-Sharkawi, at Hundested tog imod Farum på kunstgræsbanen.

Og det blev en fin start på foråret for Hundested. Sejren på 2-0 var ganske fortjent, og de tre point, samt måden de kom i hus på, giver fornyet tro på, at Hundested kan sikre en ny sæson i sjællandsserien.

Det var ganske jævnbyrdigt, gæsterne var mest i boldbesiddelse, men de formåede aldrig at blive farlige foran Christian Solhøj i hjemmeholdets mål.

Omvendt var der mere bid i Hundesteds angreb, og det gav bonus midt i 1. halvleg, da anfører Nis Prio udnyttede et fint forarbejde fra Marco Rytter Olsen til at bringe Hundested på 1-0.

I de sidste 45 minutter var billedet nogenlunde det samme. Farum kunne ikke nedbryde hjemmeholdets hårdt arbejdende kollektiv, og der var mere fare på færde når Hundested forsøgte sig. Således havde Nis Prio en stor chance for at bringe HI på 2-0 midt i 2. halvleg, men måtte se sit forsøg afværget af gæsternes målmand.

I stedet skulle man helt frem til overtiden før sejren blev slået fast. Og det på en fuldstændig klassisk Lars Bonde scoring. Slalomløb gennem gæsternes forsvar og en klinisk afslutning med højefoden. En eminent scoring og en forløsende scoring der fik parkeringspladsen ved stadion til at eksplodere i jubel og krudtrøg.