Se billedserie Formand for Hundested Erhverv Christian Warrer med appel om folkelig opbakning. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Hundested lancerer folkeaktier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundested lancerer folkeaktier

Halsnæs - 21. marts 2020 kl. 04:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har ikke manglet støtte fra regering og folketing til erhvervsliv og lønmodtagere med udsigt til den dybe økonomiske krise, som kan følge efter, at COVID-19 har lukket Danmark ned. Men der blomster fortsat også lokale initiativer op.

Således lancerer Hundested Erhverv nu et initiativ med Hundested Folkeaktier for at hjælpe med at imødegå de store lokale tab for et erhvervsliv, der allerede er hårdt ramt af konsekvenserne af Corona-virus.

- Hundested Erhverv bakker fuldt op om myndighedernes anbefalinger, men vi kan ikke bare se til og afvente situationen. Hundested agerer derfor proaktivt - tager sagen i egen hånd, og opfordrer nu indbyggere og alle øvrige med interesse i Hundested by til at støtte vores hårdt ramte erhvervsliv ved at købe Hundested Folkeaktier, siger formand for Hundested Erhverv Christian Warrer og fortsætter:

- Vi gør dette for at hjælpe de virksomheder, der indenfor kort tid vil mangle penge til at betale deres medarbejderes lønninger og øvrige omkostninger. I en tid hvor Danmark er vendt på hovedet, og den raserende sundhedskrise skaber store problemer for vores lokale handelsliv, ser vi som en lokalt forankret erhvervsforening det som vores pligt, at gøre alt hvad der står i vores magt for, at sikre et handel- og erhvervsliv i Hundested fremadrettet, så byen kan bestå som levende og attraktiv.

Hundested Folkeaktier fungerer således, at indbyggere, venner af byen eller virksomheder m.m. køber Hundested Folkeaktier. Alle beløb modtages, og de lokale virksomheder søger om andel i aktierne.

De fordeles af Hundested Erhverv, og den enkelte virksomhed giver tilsvarende gavekort. Modtager en virksomhed f.eks. 20.000 kr., så giver de gavekort for 20.000 kr. i retur, som fordeles til dem, der har købt aktier. Når kampagnen er slut, og pengene fordelt, modtager aktionærerne et eller flere gavekort tilsvarende det beløb, de har købt aktier for.

Hvis man køber Hundested Folkeaktier, så sikrer Hundested Erhverv, at pengene fordeles ubeskåret til de hårdest ramte virksomheder i byen.

Man kan se mere info omkring Hundested Folkaktier på www.hundestederhverv.dk/folkeaktier