Hundested fester igen

Efter en coronapause sidste år vender Hundested By Night nu tilbage fredag den 9. juli med gode tilbud på gader, stræder, i butikker og spisesteder. Aftenen skydes i gang med fællessang Kl. 17.30 i selskab med musikeren Joel Andersen på Gubbentorvet – kom og vær med, så hele byen kan synge og gynge, melder arrangørerne. Eventen byder også på blandt andet modeshow, fodbolddart, hoppeborg for børnene, lotteri med chance for at vinde præmier hos forretningerne.

Fællessang med Joel Andersen

Han er en velkendt musiker, oprindeligt fra Helsingør. 25 års erfaring som guitarist og sanger har bragt ham vidt omkring i landet, ligesom flere udenlandske koncerter også har været på plakaten. Joel har et katalog af numre på over 500 sange. Han leverer nyeste covers, moderne klassikere og de bedste af de ældste med indlevelse og nerve, som til hver en tid vil sætte gang i festen, og til Hundested By Night spiller han op til fællessang ved Gubben.

Sofie & Jonas duo

Sofie Borbiconi og Jonas Hedegaard har spillet musik sammen i mere end syv år. De er garvede musikere, der er vant til at sætte gang i en fest med fuldt band. Til Hundested By Night skærer de ind til benet, og som duo sørger de for god stemning i byen med akustiske versioner af både nye og gamle hits.

Mors drenge

Der findes efterhånden ikke den fest Mors Drenge ikke har turneret rundt til. Og nu er de fire garvede gutter klar til at starte en fest op på Kulturkajen under Hundested By Night. Den står på nye og gamle hits, der med garanti får gang i dansefødderne.

Tanja & Raz

Fadeburet på Hundested Kro og Hotel holder åbent hele dagen og serverer kolde fadøl og drinks, og derudover er der slush ice, lidt for børn og lidt for voksne. Kroens husmusikere Tanja & Raz spiller i den hyggelige gårdhave kl. 18.00- 19.30 og kl. 22 er der afterparty på kroen med mere livemusik og flere drinks. Undervejs er der mulighed for at sætte tænderne i en af specialiteterne: Bagte kartofler.

Popministeriet

Musikerne i Popministeriet hører til blandt landets absolutte elite, og har spillet sammen i mange år. Musikerne har stor erfaring med at spille på store scener i både ind- og udland, TV-shows og festivaler. Musikerne er alle professionelle og har blandt andet spillet med navne som Rasmus Seebach, Outlandish, Sanne Salomonsen, Zididada, Peter AG, Infernal, Wafande og mange flere. Bandet leverer altid et professionelt sceneshow med stor vellyd, positiv energi og engagement.