Hundested er bedst på Halsnæs

Hundested er på førstepladsen i Serie 2 nu to point foran Hørsholm, som man møder i sidste kamp, og dermed endnu ikke sikre på førstepladsen i rækken, men DBU Sjællands kontor bekræfter, at det ligger fast, at mindst tre af de fire toere i Serie 2 også rykker op. Og da Hundested i pulje 1 med to kampe igen har flere point end nr. 2 i pulje 2 AB kan nå, så kunne der festes på Hundested stadion efter sejren over Birkerød.