Hundested-Rørvig Færgefart solgt til Samsø Linien

Samsø Linien A/S, der ejes af Samsø-Fonden, køber Hundested-Rørvig Færgefart A/S, der forbinder det nordlige Sjælland og Odsherred.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra de to færgeruter tirsdag.

"Dette er med til at sikre fremtiden for færgefarten i området," siger Bo Andersen, fortsættende overfartsleder for Hundested-Rørvig A/S, og han fortætter:

”Hundested-Rørvig overfarten er et vigtigt forbindelsesled mellem Hundested og Rørvig og er afgørende for, at begge sider af Isefjorden er attraktive for både sommergæster og lokalbefolkning. Vi har haft en meget professionel proces med Samsø Linien, og vi er glade for, at ruten bliver drevet videre med rederikyndige ejere bag roret og med alle vores dygtige medarbejdere på broen og dækket.”

Overtagelsen sker formelt omkring den 1. februar i år, og John Steen-Mikkelsen, bestyrelsesformand for Samsø Linien A/S, forklarer i pressemeddelelsen:

”Det er med stor glæde, at vi har indgået aftale om overtagelse af Hundested-Rørvig Færgefart A/S. Vi har foretaget en grundig analyse i forbindelse med opkøbet, og det er et yderst veldrevet rederi, som vi glæder os til at drive og videreudvikle sammen med de eksisterende medarbejdere og de tidligere ejere, der bliver i virksomheden. Med købet vil vi igen blive et aktivt sejlende rederi og herigennem fastholde og udvikle vores kompetencer indenfor færgedrift samtidig med, at vi vil bidrage positivt til lokalsamfundene på både Samsø og omkring Hundested-Rørvig.”

Samsø Linien A/S har tidligere drevet færgetrafik mellem Samsø og Sjælland samt Jylland og har sidenhen chartret rederiets færge M/F Lolland ud til Molslinjen.

Hundested-Rørvig overfarten har i mere end 100 år været et vigtigt forbindelsesled over Isefjorden mellem det nordlige Sjælland og det store sommerhus- og ferieområde i Odsherred, så bilisterne undgår den længere tur rundt om Roskilde Fjord. Samtidig valfarter mange sommerhusgæster fra Odsherred til det nye område ved Hundested havn og attraktionerne i det nordlige Sjælland. For mange er ruten også et vigtigt bindeled til hurtigfærgeruten fra Sjællands Odde og videre forbindelse til Jylland.

Overfartsleder Bo Andersen oplyser til Halsnæs Avis, at han og medejer Kennie Kjeldsen begyndte at overveje et salg for et par år siden.

"En salgsproces kan godt vare nogle år, og vores alder har naturligvis spillet ind i forhold til timingen - hvornår tidspunktet er rigtigt. Vi havde dialog i gang om salget for to år siden, satte det på pause en periode, og fik sidste år gang i forhandlinger med Samsø Linien, som er et godt match til Hundested-Rørvig Færgefart med hensyn til personkreds og måden at drive en mindre færgerute," fortæller Bo Andersen, som oplyser at ruten fortsætter under samme navn og at de nuværende medarbejdere fortsætter i de samme stillinger som nu.