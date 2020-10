Se billedserie Hundested Kro lukker ned nogle måneder efter nytår, men fastholder hoteldriften. Foto:Allan Nørregaard

Hundested Kro går i delvis vinterhi

Halsnæs - 27. oktober 2020 kl. 04:45 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

»Mad, Musik og Madras«.

Under det slogan har Tanja Hollerup lanceret Hundested Kro og Hotel siden hun i marts i år overtog driften af den gamle traditionsrige kro, og det er fortsat planen, at Hundested Kro skal være »musikhotel«, hvor man kan spise, være til koncert og tage en overnatning, så der ikke skal spekuleres i, hvem der skal køre hjem.

I november venter flere arrangementer, som kan gennemføres trods de nye Corona-restriktioner, men efter jul og nytår bliver der en pause.

- Vi har valgt at lukke ned for restauranten de første tre måneder af 2021, hvor der alligevel ikke sker meget, for at spare personaleudgifter og undgå vi går ned med nakken, men vi holder hotellet åben og kan tage større selskaber ind også, hvis det er tilladt, fortæller Tanja Hollerup.

Med fortsat værelsesudlejning kan man både betjene håndværkere og arbejdere med opgaver på havnen eller i andre af områdets virksomheder, og man kan give husly til de som på grund af boligmangel har lejet værelser på månedsbasis. Dem er der i øjeblikket 20 af, således at der kun er 35 værelser til den almindelige hoteldrift.

- Lige nu er det ren overlevelse, vi tager en dag ad gangen, for vi aner jo ikke, hvad der sker i morgen, siger Tanja Hollerup med henvisning til Corona-restriktionerne.

Hun kan glæde sig over, at der er udsigt til nogle gode arrangementer på kroen i november og over, at alle værelser er udsolgt til nytår, men man må kun have 50 spisende gæster i restauranten, og der skal lukkes ned kl. 22.00.

- Vi satser stadig på at være musikhotel, hvor folk får en helhedsoplevelse med mad, koncert, overnatning og morgenmad som et koncept, og vi har da nogle koncerter og arrangementer i støbeskeen, siger Tanja Hollerup, der som det hedder på hjemmesiden er en kromutter med musik i blodet og ben i næsen.

- Vi rammes ikke af de nye restriktioner, da vi er så heldige at vi har meget fysisk plads og koncerterne kan gennemføres med siddende publikum, men selvfølgelig kan vi opleve at folk melder fra af frygt for smittefare, siger Tanja Hollerup.

