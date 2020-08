Hundested Kino får gavlmaleri

Mandag 10. august begynder arbejdet med at udsmykke gavlen på Hundested Kino med et stort maleri.

Det er kunstneren Ulrik Schiødt, som tidligere har lavet udsmykning på Hundested havn, der står for gavlmaleriet, som kommer til at fylde hele nordgavlen ud mod parkeringspladsen. Han har tilknyttet hjælper til projektet.

- Kunstnerne regner med at de kan være færdige i løbet af 14 dage. Motivet er lidt hemmeligt, men det bliver noget om er relateret til kino og til Hundested, fortæller næstformand for foreningen bag Hundested Kino Troels Jørgensen.

Ulrik Schiødt, der har maleet siden 1986, har sammen med kolleger udført vægudsmykninger flere steder, i København bl.a. for Metroselskabet og på Sjælland bl.a. på Roskilde Handelsskole og ved Slagelse station. Og han har altså tidligere malet på Hundested havn.

Det store gavlmaleri kan kaldes kronen på værket for det omfattende projekt, der har været igang i Hundested Kino. Sidste år fik man renoveret den store sal. I år hr man kastet sig over den lille sal, som er blevet slået sammen med foyer og café, ligesom der er lavet et nyt stort indgangsparti ud mod vejen.