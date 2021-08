En beregningsfejl medfører, at arbejdet med Hundested Hallens tag forsinkes med tre måneder - og fordyres med 5 mio. kroner. Foto: Halsnæs Avis. Foto: Anders Nordstrand Nielsen

Hundested Hallen: Milliondyr tagbommert

Kommunens rådgiver har lavet beregningsfejl omkring bæreevnen, som koster 5 mio. kroner at rette op - og yderligere forsinkelse

Halsnæs - 17. august 2021

Mandag 14. september 2020 blev Hundested Hallen lukket akut for al aktivitet. Det skete da kommunens eksterne rådgiver MOE Ingeniører vurderede, at der var sammenstyrtningsfare, da den samlede vægt af taget (incl. solceller) var tungere end konstruktionen var bygget til.

Efter politisk behandling sættes et renoveringsprojekt, indeholdende udskiftning af haltag, til ca. 16,5 mio. kroner i gang.

Den første melding fra administration lyder, at tagarbejdet vil tage ca. seks måneder.

I marts 2021 undrer foreningsfolk sig over, at der tilsyneladende er stilstand i projektet, og Venstre bringer sagen op på økonomiudvalgsmøde.

Her er udmeldingen, at projektet er startet op helt planmæssigt, og at arbejdet ventes afsluttet til august 2021.

Det er jo nu!

Men arbejdet er ikke færdigt, og der kommer til at gå flere måneder endnu.

Dyr beregningsfejl "Det er desværre endnu en dårlig sag," konstaterer borgmester Steffen Jensen og fortsætter:

"Vores rådgivningsfirma har erkendt at have begået en fejl. Og det er desværre ikke en lille bøf."

"Da vi i byrådet skulle træffe beslutning om, hvordan taget skulle laves, stod valget mellem bølgeplader eller tagpap. Ud fra de beregninger som vores rådgiver havde lavet omkring både bæreevne og økonomi, valgte vi så tagpap."

"Efter beslutningen er taget og arbejdet sat i gang, kommer rådgiveren så med nogle nye beregninger omkring bæreevne. De viser, at de tidligere beregninger ikke holder. Konstruktionen skal have en ekstra styrket bæreevne for at kunne holde til tagpap. Det vil så koste ca. 5 mio. kroner ekstra."

"Så skrider både tidsplan og økonomi. Hvis vi havde haft de rigtige tal fra start, så havde vi ikke valgt løsningen med tagpap. Men fejlen er opdaget for sent til at rette op på det," konstaterer Steffen Jensen og tilføjer:

"Det er et stort og anerkendt rådgivningsfirma, så det er ubegribeligt, at man kan lave en sådan fejl."

"Det er klart, at vi vil gå efter, at holde Halsnæs Kommune økonomisk skadesløs for denne fejl, men det bliver nok en juridisk strid," slutter Steffen Jensen.

Tre måneders ekstra forsinkelse

Både idrætsforeninger og Hundested Skole havde set frem til at kunne tage hallen i brug igen ca. 1 september.

Den senest reviderede tidsplan hedder nu september/december. Altså tre måneders ekstra forsinkelse.

Idrætsfolkene i Hundested er ved at være godt trætte af disciplinen 'tålmodighed'.