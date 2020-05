Se billedserie Foreningen Hunderevets Venner åbner for indsamling af sten tli deres store projekt. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Hunderevet kan bruge dine sten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hunderevet kan bruge dine sten

Halsnæs - 30. maj 2020 kl. 12:03 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du marksten liggende, som du gerne vil af med? Så kan de blive del af projektet med at etablere et rev ud for Spodsbjerg ved Hundested.

I samarbejde med Halsnæs Kommune begynder foreningen bag projektet Hunderevet nemlig nu indsamling af sten. De kan fra tirsdag 2. juni afleveres på et særligt sted på Genbrugsstationen i Hundested.

- Foreningen Hunderevet arbejder for at genetablere det rev og de stenforekomster som tidligere lå ud for Spodsbjerg Fyr og strakte sig ud i Kattegat mod nordøst. I en bredere sammenhæng er ambitionen at der kommer flere stenrev langs hele Nordkysten. Stenrev, og de tilhørende planter, var tidligere en vigtig del af kystbeskyttelsen, og den nedbrydning af kysten som vi ser i dag skyldes bl.a. at stenrevene er forsvundet, siger Stiig Markager fra foreningen.

Overordnet skal stenene til Hunderevet komme som sprængningssten fra Norge eller Sverige, men foreningen vil gerne give lokale mulighed for at hjælpe ved at donere marksten. Halsnæs Kommune støtter ved at stå for modtagelsen på Genbrugsstationen.

- Vi håber at lokale vil bidrag og dermed støtte op om ideen om en mere nænsom kystbeskyttelse. Vi håber at både private, som har nogle sten i haven, og professionelle - landmænd eller entreprenører - som har sten i overskud, vil bidrage, lyder det fra foreningen.

Marksten er de naturlig sten og derfor det optimale. Marksten vil. så vidt muligt, bruges i revet nærmest mod land og øverst, således at det vil være det man ser.

Den officielle åbning for modtagelse af sten på Genbrugsstationen i Hundested bliver tirsdag 2. juni kl 11.00. Her vil blandt andet viceborgmester Anja Rosengreen (SF) og formanden for Foreningen Hunderevet, Frank Eske-Lund være tilstede.