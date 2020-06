Det var her ved Strandvejen i Frederiksværk, at to mænd tilsvinede politiet uafhængigt af hinanden. Foto: Kim Larsen

Hund og luder: To drenge i groft svineri af politiet

Lidt under en halv time senere klokken 17.00 blev en kvindelig politibetjent ligeledes udsat for skældsord af en anden lokal mand på 21 år samme sted. Her blev hun kaldt for luder i en sag, hvor det ligeledes ikke fremgår, hvad gik forud for tilsviningen.