Onsdag formiddag kørte de første bilister over den nye bro, som nu er åben for biltrafik. Cyklister og gående må vente lidt endnu, før de kan passere. Foto: Kim Larsen.

Hov, vejen er åben!

Bilister kan igen køre gennem Frederiksværk midtby ad Nørregade og Peder Falstersvej - den nye vejbro over kanalen er åbnet seks dage før tidligere udmeldt

Siden 12. august har der været spærret for trafik (bortset fra busser i perioder) gennem Frederiksværk midtby fra Nørregade til Peder Falstersvej - og vice versa.

Oprindeligt skulle den ny vejbro over være åbnet for trafik i slutningen af november, men arbejdet blev forsinket, da det viste sig nødvendigt at udskifte en lang række kabler og rør ved Nordtorvet og omkring Peder Falsters Vej.