Støtteforeningen for Arresødal Hospice havde i årene før Corona succés med Mig-til-Dig stafet første søndag i oktober. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hospiceforening mangler to til bestyrelsen

Halsnæs - 28. september 2021 kl. 10:13 Af Niels Jørgen Larsen

Støtteforeningen for Arresødal Hospice har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling torsdag 30. september på Arresødal Hospice i forsøg på at få valgt to nye bestyrelsesmedlemmer. Mødet holdes kl. 19.00 i det store mødelokale i stuen.

Ved den seneste generalforsamling i juli afgik to besyrelsesmedlemmer, men det lykkedes ikke at besætte posterne med nye. Dem forsøger man nu at finde på en ny generalforsamlingen, så sammensætningen af bestyrelsen lever op til vedtægterne.

- På generalforsamlingen i juli var der ikke det store fremmøde. Så resultatet blev at jeg accepterede at fortsætte på formandsposten de næste to år, siger formand for Støtteforeningen Mo Olofsson, der ellers ville trække sig, da han er blevet valgt som kontaktperson for Regionerne Hovedstaden og Sjælland i Hospice Forum Danmark, som er en landsdækkende interesseorganisation for hospicesagen.

Hvis det ikke lykkedes at finde bestyrelsesmedlemmer, må man på et tidspunkt tage stilling til om der er basis for at fortsætte foreningen, men man er indstillet på at kæmpe videre.

- Hvis foreningen bliver opløst vil det betyde at der ikke arbejdes for at forbedre betingelserne for hverken patienter eller pårørende. De ekstra ting som foreningen støtter økonomisk vil bortfalde, siger Mo Olofsson.

Som eksempler på det sidste nævner han et nyt samarbejde med Finns Handicapkørsel, hvor man har støttet patienter med kørsel

- Her kan nævnes manden, der fik mulighed for at vende tilbage til sin fødeegn på en dagstur. Kvinden, der som patient på hospice fik lejlighed til at besøge sin mor på plejehjem, og der var kvinden, der som sit sidste ønske blev kørt til Liseleje strand på en halvdagstur, fortæller Mo Olofsson.

Støtteforeningens opgave er også at yde støtte til de frivilliges arbejde. Man støtter med små faglige sammenkomster hvor de frivillige har mulighed for at udveksle erfaringer indbyrdes samt deltage i landsdækkende seminarer sammen med de øvrige støtteforeninger i Danmark.

- Der findes ikke et Hospice i Danmark uden der også er en støtteforening tilknyttet. Det er af yderste vigtighed, at så stor en del af det lokale samfund omkring Arresødal Hospice er med til at gøre opholdet så godt som overhovedet muligt for patienter og deres pårørende. Vi ønsker alle, at opholdet i vor sidste tid skal være så godt og indholdsrigt som overhovedet muligt, og det vil man kunne få muligheden for ved at medvirke i foreningens arbejde, siger Mo Olofsson.