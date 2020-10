"Overvej en ekstra gang om det er nødvendigt at deltage i Halloween-festen", lyder opfordringen fra politiet

Hold fast - også til Halloween

Begrænsningen af coronasmitte er et fælles ansvar. Derfor beder Nordsjællands Politi borgerne om at holde fast i de gode vaner fra foråret og huske de nye restriktioner

Halsnæs - 30. oktober 2020 kl. 09:08 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Den seneste tids stigning i antallet af borgere, som bliver smittet med coronavirus, har betydet, at myndighederne har forlænget en række eksisterende restriktioner samtidig med, at nye er blevet indført. - Udviklingen viser, hvor vigtigt det er, at alle tager ansvar for at begrænse risikoen for, at coronasmitten spreder sig endnu mere. Rigtigt mange borgere følger myndighedernes anvisninger, men vi skal have de sidste med, hvis det skal lykkes at få kontrol med coronavirussen, siger politidirektør Jens-Christian Bülow, Nordsjællands Politi.

Særlig opfordring I den kommende weekend er det som bekendt Halloween, og derfor kommer politidirektøren med en særlig opfordring: - Overvej en ekstra gang, om det er nødvendigt at deltage i halloweenfesten, også selvom der kun er få inviterede, og drop trick-or-treat-turen med børnene. Det er nu, vi skal gøre en ekstra indsats for at nedbringe smittetallet, og det kan kun lykkes, hvis vi er fælles om det, siger Jens-Christian Bülow.

Ekstra patruljer på gaden Nordsjællands Politi har siden foråret haft ekstra tryghedsskabende patruljer på gaden for at sikre, at myndighedernes anvisninger og restriktioner bliver overholdt af borgere og erhvervsliv. Og den indsats fortsætter. - Vi fører daglige tilsyn med blandt andet stationsområder, serveringssteder, motionscentre og butikker. Det fortsætter vi med, og samtidigt fører vi tilsyn med, at der ikke sker alkoholsalg efter klokken 22.00, og at forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer overholdes, siger Jens-Christian Bülow.Du kan læse mere om regler og restriktioner vedrørende coronavirus på www.coronasmitte.dk