Hesselø Offshore Wind Farm er international titel på det store mølleprojekt nord for den lille ø i Kattegat ca. 20 km nord for Hundested

Høring om vindmøllepark ved Hesselø

Siden sommer har der været turbo på forberedelser til en større havvindmøllepark i Kattegat, og nu indbyder Miljøministeriet og Energistyrelsen til høring vedrørende projektet.

Borgere, virksomheder, kommuner og andre med interesse i den kommende Hesselø Havvindmøllepark inviteres til at indsende ideer og forslag. Der henvises til hjemmesiden ens.dk/hesseloe-hoering for høringsmateriale og mere information om havvindmølleparken, der kommer til at bestå af et antal vindmøller op til 1.200 megawatt i alt, transformerplatform(e) samt søkabler ind til Nordkysten, foruden anlæg på land.

Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Gilleleje, og derfra føres strømmen via nedgravede landkabler til en højspændingsstation ved Ballerup, står der i informationsmaterialet om høringen, som fortsætter til den 19. marts.

Desuden foregår en proces med flere elementer: