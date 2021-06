Højsæson for indbrud: Sådan snydes tyven

Sommerferien nærmer sig, og det samme gør sommerhalvårets mest indbrudsplagede måned, juli.

Og selvom de særlige forhold omkring Covid-19 har betydet, at indbrudstallet er faldende, er der stadig god grund til at være ekstra opmærksom i de store ferieuger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i Corona-året 2020 blev begået 6 indbrud om dagen i Nordsjælland i juli måned. Det er 79 % flere indbrud som i årets andre lyse måneder, og det gør juli til højsæson for indbrud i Nordsjælland.

Men hvis tyven er i tvivl, om der er nogen hjemme, er det for risikabelt for ham at begå indbrud.

Mange husstande er tilmeldt ordningen med Nabohjælp, her i Halsnæs er antallet over 2.000, og opmærksomme naboer er det, der stresser tyven mest, fortæller Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp, som det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

- I Nabohjælps app kan du invitere dine mest betroede naboer til at passe på dit hus, mens du er på ferie. Så får dine feriehjælpere løbende gode råd og påmindelser om at få huset til at se beboet ud; fx ved at parkere en bil i den tomme indkørsel, tømme din postkasse eller flytte rundt på dine ting. Påmindelserne i appen gør, at feriehjælpen bliver mindre tilfældig, og det er netop systematikken, der snyder tyven, siger Sarah Risbøl Jacobsen.

Opmærksomme naboer er et af de mest effektive og veldokumenterede redskaber mod indbrud. Aktiv nabohjælp kan ifølge forskning forebygge op mod hvert 4.indbrud.

Der er derfor rigtig god grund til at koordinere feriehjælp. Men for mange kan det være svært at bede naboerne om hjælp. Derfor udlodder Nabohjælp en foodtruck – en madvogn med lækker street food – som kan være med til at bryde isen i nabolaget, når alle er tilbage efter sommerferien.

- Vi vil gerne sætte fokus på det gode naboskab, som er en forudsætning for god nabohjælp. Et godt og stærkt naboskab gør det meget nemmere at stå sammen om at forebygge indbrud, og samtidig skaber det tryghed. Vi er mange, der trænger til at puste lidt liv i nabolaget efter en lang periode med forsamlingsforbud og restriktioner, fortæller Sarah Risbøl Jacobsen fra Nabohjælp.

Du deltager ved at indsende landets mest kreative fortolkning af Nabohjælps logo; det røde hus med øjet i midten. Læs mere om Nabohjælps sommerkonkurrence, hvor der er flere præmier på højkant, her: https://nabohjaelp.botrygt.dk/sommer