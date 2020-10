Højeste smittetal hidtil i Halsnæs

I alt er der konstateret 14 nye Corona-tilfælde i kommunen de seneste syv døgn. Det svarer til et incidenstal på 44,7 pr. 100.000 borgere, og det er det højeste nogensinde i Halsnæs, som nu har fået en mørkere orange farve på Danmarkskortet fra Statens Serum Institut.

Det er værd at bemærke at de fire nye tilfælde siden tirsdag er målt på blot 67 testede borgere i kommunen. I alt er der udført 12.661 tests på Halsnæsborgere siden foråret, og 109 er konstateret smittede.

I følge Halsnæs Kommune er de ny smittetilfælde spredt over kommunen, så man ikke kan pege på et specielt ramt område eller følge af et arrangement.