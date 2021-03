Se billedserie På grund af coronasituationen blev 9. klasserne afgangseksamen aflyst sidste skoleår. I stedet blev elevernes årskarakterer ophøjet til afgangskarakterer. I Halsnæs er afgangskaraktererne steget markant. Arkivfoto: AdobeStock. Foto: Monkey Business Images/Monkey Business - stock.adobe.co

Højere karakterer og mindre fravær i skolerne

9. klassernes afgangskarakterer er steget markant, og samtidig er skoleelevernes samlede fravær næsten halveret - de flotte resultater skal dog ses i lyset af den helt særlige coronasituation

Halsnæs - 19. marts 2021

Et på mange måder unormalt år med Corona og nedlukning af samfundet bød i 2020 samtidig et markant på højere karaktergennemsnit for folkeskoleeleverne i Halsnæs.

Snittet for 9. klassernes afgangskarakterer i de obligatoriske prøvefag er nemlig steget med 0,8 fra året før. Samtidig er andelen af elever, der har fået mindst 02 i dansk og matematik, gået fra 79,5 % til 93 %.

De flotte afgangskarakterer skal dog ses i lyset af den helt særlige coronasituation.

På grund af pandemien har eleverne ikke kunnet gå til afgangseksamen, så karaktergennemsnittet er udregnet på baggrund af elevernes standpunktskarakterer og ikke eksamensresultater.

Rammerne for en del af undervisningen i 2020 har også været anderledes, idet skolearbejdet under nedlukningen er foregået som virtuel hjemmeundervisning.

Mindre fravær Samtidig med at afgangskaraktererne er steget, er det samlede fravær for alle kommunes skoleelever faldet kraftigt fra 5,9 % til 3,1 %.

Det kan til dels også tilskrives hjemsendelsen og det faktum, at eleverne i dele af skoleåret ikke har skulle møde op fysisk.

Stort arbejde forude Udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, Helge Friis er tilfreds med resultatet, men vurderer også, at der ligger et stort arbejde forude:

"Ser vi på tallene for karaktergennemsnit, fravær og trivsel isoleret set, så ser de ganske fornuftige ud. Og de er et godt fundament at arbejde videre fra."

"Men vi kommer ikke uden om, at det også er målinger, der er foretaget under nogle andre rammer end tidligere."

"Coronasituationen har, og vil fortsat have, en stor indvirkning på både vores elevers faglighed, men i høj grad også deres trivsel. Derfor har vi også et stort arbejde foran os med at støtte op om og løfte de elever, som har det svært, når de større klasser i endnu højere grad kan vende tilbage til skolerne."

"Her ser jeg gerne, at vi som det første lægger vægt på at sikre elevernes ve og vel snarere end at fokusere på fagligheden fra dag et. For trivslen er en vigtig grundsten, når vi snakker om styrkelse af læring og faglighed," udtaler Helge Friis.

Ekstraordinær indsats Også på dagtilbudsområdet har coronaens indtog har betydet nye opgaver og anderledes arbejdsforhold end tidligere.

Her har man i 2020 kunne byde flere kollegaer velkommen som et resultat af større kommunale bevillinger på området.

De seneste fire år er der tilført i alt tilført 11,4 mio. kr. til bedre normeringer, svarende til 28 årsværk af pædagogisk personale.

Frem mod 2024 vil der være endnu flere hænder rundt om i kommunens børnehaver og vuggestuer, når også minimumsnormeringerne bliver øget ved hjælp af midler fra staten.

Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud har på sit seneste møde gjort status på skole- og dagtilbudsområdet.

I den forbindelse sender udvalgsformand Helge Friis en tak til medarbejdere på både skoler og i dagtilbud for en helt ekstraordinær indsats:

"Der er ingen tvivl om, at medarbejderne rundt om på vores skoler og i dagtilbud har ydet en helt ekstraordinær indsat i det forgangne år. "

"Trods pandemi, nedlukning, hjemsendelse og ændrede arbejdsvilkår har de formået konstant at omstille sig, tænke nyt, sikre de bedst mulige rammer for læring og skabe trygge rammer i en svær tid."

"Det har uden tvivl haft en stor betydning for både trivsel og faglighed hos vores børn og unge i kommunen," udtaler Helge Friis.