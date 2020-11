Høje Tøpholm: 60 boliger skal sælges fra

Snart er der kun to blokke med i alt 32 boliger tilbage i den oprindelige afdeling

Det oprindelige Høje Tøpholm, under Hundested Almennyttige Boligselskab, bliver mindre og mindre.

I 2014 blev 98 boliger, samt et fælleshus, revet ned som led i en helhedsplan, der skulle rette op på den meget dårlige økonomi i afdelingen.

Halsnæs Byråd godkendte på sit møde i januar 2020, at 52 boliger, som stod til nedrivning i helhedsplanen, i stedet kunne sælges fra.

60 i stedet for 52

Boligselskabet og den potentielle køber er siden blevet enige om, at det vil være en god ide at ændre frasalget fra 52 til 60 boliger.

Det vil give mere sammenhængende blokke og dermed bedre drift af boliger og udearealer for begge parter.

Frasælges de tre blokke med 60 boliger, vil der være to blokke tilbage med i alt 36 boliger i Høje Tøpholm-afdelingen.

Det ændrede frasalg af boliger er godkendt af beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde i Høje Tøpholm 24. august og i selskabsbestyrelsen 5. oktober.

Op i byrådet

Sagen har ingen direkte konsekvenser for kommunen - bortset fra at kommunens garanti for lån i Høje Tøpholm vil falde yderligere.