Asserbo Golf Clubs formand Peter Fredgaard flankeret af DGU's formand, Lars Broch Christensen og borgmester Steffen Jensen.

Høj sol og højt humør ved 75-års jubilæum

Fødselsdags-matchen blev spillet på den originale 9-hullers bane som Asserbo Golf Clubs greenkeepere havde genskabt til lejligheden

Halsnæs - 08. juli 2021 kl. 10:09 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

7. juli er en mærkedag i Danmarks niende ældste golfklub, Asserbo Golf Club. Denne dag er det klubbens fødselsdag og år var det en særlig én af slagsen. Klubben fejrede nemlig 75-års fødselsdag og det under høj sol og med højt humør på såvel banen som i klubhusets hyggelige gård.

Ubetinget succes Dagen markerer åbningen af Asserbo Golf Clubs første – syv-hullers – bane, der fandt sted i 1946, små tre år senere udvidede man til ni huller, og i 1993 fik man så de nuværende 18 huller. I anledning af fødselsdagen spillede man i år den traditionsrige fødselsdagsmatch, 7. juli Terrinen, på den originale ni hullers bane, som klubbens greenkeepere har genskabt til lejligheden. Det blev en ubetinget succes, selvom mange blev mere end normalt udfordret.

200.000 kroner til 'short-game' område Halsnæs Kommunes borgmester, Steffen Jensen, var blandt de officielle talere og han nævnte i sin tale, at golfklubben i dag favner alle; både høj og lav, ung og gammel, og nævnte især vigtigheden af at ’det modne segment’ gennem golfsporten kan holde sig aktive, og at det har en stor samfundsmæssig værdi. Han roste klubben for det ansvar den tager i forhold til beskæftigelsesordninger og i forhold til miljøet, samt for klubbens samarbejde med kommunens skoler. Borgmesteren sagde, at Asserbo Golf Club byder på mere end ’bare’ golf. Klubben byder på fællesskab, sammenhold, gæstfrihed og rummelighed, og er dermed med til at styrke fællesskabsånden i kommunen. Han sluttede med at sige, at byrådet i fuld enighed – alle 21 medlemmer – netop havde vedtaget at donere 200.000 kr. fra kommunens Idrætspulje til et nyt Short Game område, der forventes ibrugtaget i 2022.

Konstant udvikling Dansk Golf Unions formand, Lars Broch Christensen, er kommet i Asserbo Golf Club gennem 45 år, både som juniorspiller og siden som holdleder, og sagde i sin fødselsdagstale, at han elsker at komme i Asserbo Golf Club. Han roste klubben for gennem de 75 år at have været i konstant udvikling, dels med udvidelserne af banen, til den netop afsluttede etablering af et helt nyt vandingsanlæg, og dels fra at være en klub for københavnske sommerhusejere til at være en klub, der er dybt forankret i lokalsamfundet.

Goodwill og accept Ikke mindst det miljøarbejde, Asserbo Golf Club gennem årene har gennemført og som klubben i 2018 blev hædret for med en særlig miljøpris, er med til at skabe goodwill og accept af golfsporten, sagde DGU-formanden, som også fremhævede en række af klubbens mange talentfulde spillere gennem tiderne fra Leif Nyholm, over Lasse Jensen og Sebastian Friedrichsen til den nuværende landsholdsspiller, Karen Fredgaard. På vegne af klubbens fire æresmedlemmer, skænkede Knud Christensen Asserbo Golf Club et træ i fødselsdagsgave, gerne en eg, der skal plantes et markant sted på banen, og han bemærkede især én ting, den unikke atmosfære i og omkring klubhuset, der gør Asserbo Golf Club til noget særligt i dansk golf.

Formanden og alfabetet Til sidst fik klubbens formand, Peter Fredgaard, ordet og takkede ydmygt og med stolthed alle gæsterne, der fyldte den hyggelige gårdsplads på Bødkergården til sidste plads. Han fortalte om sit nære, personlige forhold til klubben og holdt derefter en hyldesttale hvor han ved at benytte alle bogstaver i alfabetet beskrev Asserbo Golf Club. Blandt andet med følgende nedslag. ’C’ står således for Club med ’c’, som er vigtigt for klubbens identitet, ’F’ for de frivillige, der gør en fantastisk indsats, ’K’ for Konsul Jorck, der gennem årene har ydet store bidrag til klubben, senest til finansieringen af den smukke jubilæumsbog, der udkom på fødselsdagen og kan købes i proshoppen eller læses online på klubbens hjemmeside. ’O’ var for de obligationer, som engang var et krav for medlemskab, men som indtil videre mere end 275 medlemmer i anledning af fødselsdagen har doneret til klubben som en fødselsdagsgave. ’R’ var en tak til restauranten, der gennem alle årene har være en væsentlig del af Asserbo Golf Club, og som i dag er i gode hænder hos forpagterparret Julie og Tom, og ’T’ naturligvis et udtryk for den tradition, som trods klubbens konstante udvikling, stadig er en vigtig del af Asserbo Golf Clubs DNA. Jubilæumsaktiviteterne fortsætter i denne uge med blandt andet en jubilæumsturnering, der afholdes som pro-am 10. juli, og 11. juli afsluttes jubilæumsfestlighederne med endnu en pro-am for professionelle og A-rækkespillere.