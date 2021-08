Hjort er flyttet ind på køernes mark

Et usædvanligt fænomen har hen over sommeren udspillet sig på en mark ved Vinderød, hvor en tilsyneladende ensom hjort er blevet del af en flok køer i en af foldene.

Flere læsere har kontaktet avisen om fænomenet de seneste dage, og en af naboerne bemærker: "Vi følger dyrene dagligt og kan se, at hjorten efterhånden er blevet en del af flokken. De græsser sammen og ligger og hviler sig tæt på hinanden."

"Dyret er måske blevet udstødt af sin egen flok og har fundet nye venner?" bemærker en anden læser.

Vildtkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland, Niels Worm, har et bud: "Det her er en ung hjort, måske 1½ år gammel. Det sker af og til at køer og hjorte lever i samme flok, og årsagen er svær at gisne om. Måske er hjorten kommet væk fra sin flok, er udstødt eller synes måske det er sjovere at gå sammen med køerne. Men sjovt er det, at dyrene på denne måde accepterer hinanden og lever fredeligt sammen," forklarer vildtkonsulenten og husker, at hjorte af forskellig arter før har levet i samme flokke i samme område.