Hjertestop: Lokal heltinde reddede sin mand

Da Flemming Frederiksens hjerte holdt op med at slå, var Marianne Kehlet Frederiksen fra Ølsted hurtigt på pletten og reddede hans liv.

Hun er nu indstillet til Hjerteforeningens pris, Årets Hjerteredder, for den heltemodige indsats en forårsdag i 2019: Flemming Frederiksen (68 år) falder sammen i sin lænestol og er ramt af hjertestop.

Hans kone, Marianne (66 år) hører ude fra køkkenet et støn og en rallen, og hun iler til fra køkkenet, hiver ham ned på gulvet og begynder straks at give hjertemassage. Hun forsøger også at give indblæsninger, men det lykkes ikke, så hun fortsætter hjertemassage med den ene hånd, mens hun ringer til 1-1-2 med den anden. To hjerteløbere ankommer med en hjertestarter, og Flemming bliver stødt. Efter nogle minutter ankommer også ambulanceredderne, som tager over. Flemming er død i cirka 14 minutter. Han bliver senere kørt til Gentofte Hospital, hvor han bliver lagt i kunstig koma i fire døgn, beretter Hjerteforeningen om den dramatiske episode.

"Da han bliver vækket, er han meget forvirret over at ligge i en hospitalsseng og spørger, hvorfor familien står og ser så skræmt ud. Lægen konkluderer, at ”det vist er gået rigtig, rigtig, godt, når Flemming både kan tænke og tale, og der tilsyneladende ikke er fysiske men”. Allerede dagen efter sin opvågning kan Flemming følge med i mails og nyheder."

Flemming har det godt i dag og har været fysisk og socialt aktiv, siden han kom hjem og siger selv: ”Det er en helt fantastisk ny chance på livet takket være min kones hurtige indsats,” fortæller han.

Marianne Kehlet Frederiksen er nu indstillet til hjerteredderprisen, der uddeles den 22. marts - opdateres...