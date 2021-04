De danske myndigheder vurderer, at syriske flygtninge som Redwan Bertawi(billedet) og hans familie, trygt kan vende tilbage til Syrien, og det har skabt bekymring og uro blandt andre flygtninge, som frygter, at de kan lide samme skæbne. Onsdag var der støtteevent for syriske flygtninge foran Christiansborg, hvor familien Bertawi deltog. Privatfoto

Hjemsendte syrere giver stor bekymring blandt flygtninge

Halsnæs - 22. april 2021 kl. 04:48 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Hvilket land er det næste, som de danske myndigheder mener, at det er sikkert at vende hjem til? Det spørgsmål bekymrer flere flygtninge i kølvandet på, at omkring 500 syriske flygtninge lige nu får revurderet deres sag hos Udlændingestyrelsen.

- For nogle år siden var det flygtninge fra Eritrea, man ville sende tilbage, fordi man vurderede, at det var sikkert, selvom de danske embedsmænd ikke engang turde forlade lufthavnen i landet. Nu er det så syrernes tur. Så hvem er det næste gang? Ingen flygtninge føler sig sikre på, om de står for skud og bliver bedt om at rejse hjem som de næste, siger Inger Grunnet, leder af Røde Kors, Integration i Halsnæs.

En kurdisk mand og en syrisk familie fra Halsnæs Kommune er blandt de flygtninge, som har fået afslag på at få forlænget deres opholdstilladselse. I stedet er de blevet bedt om at rejse tilbage til Syrien, og det er ikke gået ubemærket hen blandt kommunens øvrige flygtninge. Her spreder usikkerheden sig som ringe i vandet.

- Det her har helt sikkert spredt en usikkerhed blandt flygtningene. Stemningen er rigtig dårlig, blandt andet hos kurderne, som vi er en del i kontakt med. De har det dårligt og er usikre på, hvad der skal ske, siger Inger Grunnet, leder af Røde Kors, Integration i Halsnæs.

Flere NGO'er, FN og EU fraråder at sende flygtninge til Syrien, hvor præsident Assads regime fortsat udfører udbredte og systematiske angreb på deres egen civilbefolkning. Alligevel har Danmark, som det eneste europæiske land vurderet, at det er sikkert for de syriske flygtninge at rejse tilbage til Damaskus - en vurdering, som størstedelen af kilderne til Udlændingestyrelsens egne rapporter nu kalder misvisende.