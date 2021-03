Hjemsendte elever skal ud i det fri

Selvom de ældste folkeskoleelever i Halsnæs ikke er en del af Folketingets genåbningsaftale, så tyder alt på, at de unge i 5.-8.klasse snart kan slukke for den virtuelle undervisning for en stund og mødes udenfor. Politikerne i Halsnæs anbefaler nu skolerne, at de hurtigts muligt laver udendørs trivselsgrupper for de klasser, som stadig er hjemsendt. Her kan fire elever og en lærer mødes og få et tiltrængt afbræk fra coronahverdagen foran skærmen.