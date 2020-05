Formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL) roser personalet i hjemmesygeplejen. Foto: Kasper Dønbo Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmesygepleje: nu uden problemer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmesygepleje: nu uden problemer

Halsnæs - 01. maj 2020 kl. 04:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført et planlagt sundhedsfagligt tilsyn i Hjemmesygeplejen i Halsnæs Kommune den 5. marts 2020. Tilsynet indplacerer Hjemmesygeplejen i kategorien »Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden«.

Det er godt nyt efter at Halsnæs Kommune sidste år fik hård kritik i en rapport på baggrund af et tilsyn med hjemmesygeplejen gennemført i april 2019. Her blev man i rapporten pålagt flere direkte påbud og hjemmesygeplejen blev placeret i katagorien »Større problemer af betydning for patientsikkerheden«.

Styrelsen udtalte kritik på 10 ud af 14 målepunkter. Det drejede sig bl.a. om medicinhåndtering, dokumentation og faglige instrukser. Rapporten kom frem i september sidste år. Det førte til en handleplan fra kommunen for at rette op på forholdene. Først efter et nyt tilsyn gennemført 28. oktober blev påbudene fjernet igen fra Styrelsens hjemmeside.

Det ny tilsyn fra marts i år blev i denne uge præsenteret på møderne for udvalgene for Sundhed og Forebyggelse og Ældre og Handicappede.

- Det er så flot af vores personale. Det har været noget at rette op på, og det har de fået gjort. I det hele taget viser vort personale, at de virkelig kan deres kram i denne tid, hvor det heller ikke er nemt at være personale, siger formand for Udvalget for Ældre og Handicappede Thue Lundgaard (EL).

Styrelsen for Patientsikkerhed konstaterede på baggrund af interview og journalgennemgang, at alle målepunkter var opfyldt, og Hjemmesygeplejen fremstod sundhedsfagligt velorganiseret.

Den fine vurdering får dog ikke medlemmerne af Ældrerådet til at løbe rundt med armene i vejret! Ældrerådet har tidligere været meget kritisk overfor tilsyn, som varsles god tid i forvejen, og er tilhænger af at der gennemføres flere uanmeldte tilsyn i plejesektoren.

»Ældrerådet har gennemlæst Tilsynsrapporten, som er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed, og har konstateret, at dette tilsyn er blevet varslet 6 uger før tilsynet har fundet sted, ligesom Hjemmesygeplejen er vidende om, hvilke generelle målepunkter, man vil tage udgangspunkt i,« skriver Ældrerådet i et hørinssvar.