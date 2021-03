Komiteen bag TimeWinder Nostalgidage melder ud, at de fastholder pinsedagenes familiefestival på Grønnessegaard Gods. Foto: Per Bjødstrup

Historiske dage i pinsen

TimeWinder Nostalgidage afholdes i dagene 22. -24. maj

Halsnæs - 26. marts 2021 kl. 13:30 Af Thomas Quvang

Mens mange andre events flytter tidspunkt eller aflyser, melder komiteen bag TimeWinder Nostalgidage ud, at de fastholder pinsens familie-festival.

"Vi har tøvet længe, men med afsæt i de seneste udmeldinger fra myndighederne har vi valgt at fortsætte vores planlægning frem mod pinse’ siger eventchef Søren Lindkilde. Folketingets genåbningsplan fortæller ellers ikke meget om forhold for eventbranchen, men omvendt meldes der heller ikke at events vil være udelukket i forårs- og sommermånederne. Dertil kommer at kulturområdet opfordrer til forsigtig optimisme og gå-på-mod hos arrangørerne med det formål at sikre kulturtilbud til de oplevelseshungrende danskere, så snart det måtte blive muligt.

"Vi gør os umage med at imødekomme udfordringen da vi gerne vil bidrage med at kunne levere et festligt event, der har stor fokus på både gæster, frivillige og udstilleres sikkerhed", fortsætter Søren Lindkilde.

Ikke afskrækket af corona TimeWinder afholdes på markerne omkring Grønnessegaard Gods og området byder på masser af plads, der kan medvirke til at udelukke smitte blandt gæsterne. I november nedsatte foreningen en ad-hoc gruppe, der fik til opgave at forholde sig til muligheder og begrænsninger i et covid-19 plaget samfund og TimeWinder er derfor ikke afskrækket ved udsigten til at skulle håndtere negativ test, Corona-pas og hvad der ellers måtte tilkomme af krav for at festivalen kan afholdes.

Frivillige står bag TimeWinder festivalens muliggøres ved hjælp af over 300 frivillige som alle savner fællesskabet omkring eventen.

Her er man klar over den ekstra udfordring og foreningen indbyder derfor til at man melder sig under fanerne på hjemmesiden, hvis man har lyst til at blive en del af TimeWinder-fællesskabet. Nostalgidagene har været afholdt i pinsen siden 2017 og byder på alt hvad hjertet kan begære af oplevelser leveret i en historisk ramme.

Scenen sættes med veteranbiler, kaffesalon, grusbaneræs med førkrigs biler, dampdrevne maskiner, landbrugshistorie samt dans og musik fra tiden. Dertil kommer en spejderlejr i fuld vintagestil, nostalgicamping med garanti for storblomstrede hynder og samt mulighed for en guidet tur i den militærhistoriske lejr. Billetter kan købes på timewinder.dk.