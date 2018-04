Datidens cykelordonnanser, som de ser ud på fotografier fra Stenlændernes Spejdermuseum. På TimeWinder får de deltagende spejderkorps i den historiske lejr spolet tiden tilbage og skal løse opgaver i tidens ånd. Foto: Stenlændernes Spejdermuseum

Historisk spejderlejr på TimeWinder

11. april 2018

Året er 1944 og Danmark er besat. Spejdernes Hjælpekorps er beredt, hvis katastrofen skulle indtræffe.

Der er lagt op til en spændende lejrtur i adventure-stil i pinsen 19.-21. maj på Grønnessegaard Gods hvor TimeWinder nostalgidage indbyder spejdere på tværs af korpsene til at deltage i en lejr med historisk islæt. Målet er at lære spejderne om spejderbevægelsens mangeårige historie samt at bidrage til den historiske tidslomme som gæsterne på TimeWinder kan opleve.

TimeWinder, der afvikles for anden gang på det smukt beliggende gods, byder i pinsedagene på 100 års mekanik- og kulturhistorie med fokus på perioden 1875-1975, og her har spejderbevægelsen haft en afgørende betydning for kulturhistorien verden over.

Spejderbevægelsens stifter, Lord Baden-Powells ideer blev i perioden omkring Anden Verdenskrig slugt råt. Tiden var præget af vareknaphed, sparsommelighed og selvforsyning og ikke mindst krigen og de trusler der var forbundet hermed. Religion spillede også en stor rolle for folk. Børnene måtte hjælpe til for at få dagliglivet til at fungere. Spejderbevægelsen havde stor agtelse og samfundet havde brug for spejderne. Som spejder lærte man nyttige ting, der kunne tjene familien og samfundet. I krigsårene blev spejderne således en del af det »frivillige« beredskab i Danmark, da de danske spejderkorps i fællesskab stiftede Spejdernes Hjælpekorps.

I 1939/40 indførtes beredskabsmærket. Når spejderne tog dette mærke, lærte de ting, der skulle gøre dem særligt værdifulde for samfundet i en krisesituation. Beredskabsmærket gav for de ældste spejdere adgang til Spejdernes Hjælpekorps.

Spejderne gjorde tjeneste som vagter i beskyttelsesrum og som ordonnanser og skulle kunne yde bistand ved f.eks. evakueringer. De indsamlede frugt, hvide klude til forbindinger og brugt tøj. Desuden løste de mange opgaver sammen med luftværnsforeningen. Man kunne tro og stole på en spejder og turde overlade dem ansvaret. Den sang alle spejdere kender »Ja, vi er danske spejdere« stammer fra denne periode.

Er du spejder og interesseret i at deltage med din patrulje så kan det godt lade sig gøre. Fristen for tilmelding til lejren er sat til 20. april. Efter denne dato udsendes en foropgave så alle hold får spolet tiden tilbage og kan være beredt på pinsens udfordringer anno 1944.

Og det bliver ikke svært at fastholde den historiske ramme, for lejren vil være omgivet af veteranbiler, maskiner, aktører i historisk tøj, musik og optræden fra tiden og ikke mindst falck-museet med brand- og redningskøretøjer samt en hel militærlejr fra krigens tid med alle de effekter man kan ønske sig. Der samarbejdes med aktørerne fra det militærhistoriske område, så spejderne kan vente sig en oplevelse helt udover det sædvanlige. Bl.a. kan det røbes at flykending vil være en opgave. Dette kan lade sig gøre fordi mere end 20 veteranfly pt. er tilmeldt årets TimeWinder-event.

I 2017 afholdtes TimeWinder for første gang og her var en historisk spejderlejr ligeledes på programmet. 30 ulveunger og 12 spejdere i alderen 14-17 år fik her en oplevelse for livet. Lejren markerede 110-året for verdens allerførste spejderlejr på Brownsea Island. I 2018 bliver fortællerammen nu målrettet den lidt ældre gruppe spejdere, og historien om spejdernes Hjælpekorps bliver formidlet med hjælp og deltagelse fra frivillige »reenactmentgrupper«, der laver militærhistorisk formidling.

Den historiske spejderlejr er et samarbejde mellem DDS på Frederiksberg, De Grønne spejdere fra Græsted samt Egebjerggruppen (KFUM) fra Odsherred. De gule spejdere udlåner deres museumsvogn med udstilling og dernæst har Stenlændernes Spejdermuseum samt Nordjyske Spejdermuseum været behjælpelige med research samt udlån af arkivmaterialer.