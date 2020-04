Himmelstorm udskyder jubilæum

Landets største musikfestival, den i Roskilde, skulle have haft 50 års jubilæum i år. En af de mindste, Himmelstorm i Torup, skulle afholdes for 10. gang, men man udskyder jubilæet til 2021, hvor det også er mere rigtigt.

Det fortæller Maria Smidt fra arrangørgruppen bag Himmelstormfestivalen, der skulle være afviklet 24-26. juli i økosamfundet Dyssekilde i Torup - for tiende gang i Pilejunglen.

- Vi sælger 1000 billetter og er langt flere med børn og frivillige, og det vil være for besværligt at ændre på, siger Maria Smidt med henvisning til, at det endnu ikke er defineret præcis hvad der ligger i store arrangementer, som regeringen har meddelt skal aflyses til og med august måned.