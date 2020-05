Louise, Karla og Sylvester fra 9. X er tilbage sammen med kammeraterne på Melby Skole efter to mærkelige måneder. Foto: Niels J. Larsen

Herligt at se vennerne igen

Halsnæs - 21. maj 2020 kl. 08:11 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igen at være sammen med vennerne og have et socialt liv er absolut det bedste for Louise og Karla ved at være tilbage i 9. klasse på Melby skole, mens det for Sylvester også er godt at få struktur på en skoledag, hvor lærerne administrerer tiden.

- Så man ikke bare skal ligge hjemme og tage sig sammen til at lave opgaverne. Det har været ret svært, siger han.

Som resten af landets elever fra 6.-10. klasse var de mandag tilbage i skole til en lidt anderledes hverdag efter to måneder med fjern-undervisning, mere eller mindre isoleret derhjemme.

- Det har været lidt trættende at vænne sig til at sidde på en stol igen hele dagen, siger Louise om at være tilbage.

- Ja, hårdt at sidde på en stol og lytte til lærerne, i stedet for at ligge på sin seng hjemme og lave lektier, når man har lyst, supplerer Karla, mens Sylvester altså er glad for at der nu igen er nogen, der siger at nu gør vi det!

Tilbage i skolen skal man også lige vænne sig til de særlige regler om at vaske hænder og have faste pladser og bestemte steder at opholde sig, men lærerne har været gode til at hjælpe med at huske på det hele.

De tre er kommet igennem den lange periode med fjern-undervisning og har klaret de opgaver, der er blevet stukket ud.

- Det har været lidt svært i forhold til, at man ikke kunne få hjælp af lærerne så hurtigt, men ellers har det været fint nok med at fordele tiden mellem at lave lektier og holde fri, siger Karla.

- Til tider har det været svært lige at få motivationen til at lave opgaverne, man tænker man lige kan lave noget andet og gemme opgaverne til senere, fortæller Louise.

Sylvester konstaterer at han har lavet næsten alle opgaver, men det altid er endt med at blive i sidste øjeblik.

Nu får de lov til at slutte deres sidste år på Melby skole sammen med kammerater og lærere på skolen, men der bliver ingen eksamen og det har de tre det lidt blandet med.

Louise og Karla er mest glade for, at de ikke skal til eksamen, da de gerne bliver nervøse, når de skal fremlægge noget, men særlig Karla ville gerne have oplevet det.

- Jeg har det godt med at fremlægge, synes det er meget sjovt, så jeg føler vi mister noget læring ved at vi ikke prøver at komme til eksamen. Jeg skal på HTX i Hillerød og her kommer eksamen til at betyde rigtig meget, siger Sylvester.

Louise og Karla skal på STX i Frederiksværk, men først skal folkeskoletiden altså afsluttes, og noget af det som fylder, er hvordan selve afslutningen får lov til at være.

Lige nu er 9. klasserne på Melby Skole igang med at lægge både en Plan A og Plan B for afslutningen efter hvad myndighederne vil tillade sidst i juni med antal mennesker samlet m.v.

Louise, Karla og Sylvester håber at det bliver tilladt at lave vandkamp og de kan kaste karameller til de små børn på skolen.