Herfra gik Svends verden

Svend Gade blev født i 1949 i Lynæs, forældrene var flyttet til fra Jylland for at arbejde på Grenå-Hundested-overfarten. I bogen, der er på 40 sider, fortæller han om 1950'ernes Hundested, om at være barn og ung, og om de mange flere forretninger, der var i byen dengang.

- Mange på samme alder som mig husker jo den tid, at det var sådan at gå i skole og mange boede beskedent med lokum i gården og i stedet for bad måtte nøjes med etagevask, og samtidig er der mange gamle fine billeder, bl.a. luftfotos fra Hundested, siger Svend Gade om årsagen til den positive modtagelse hans udgivelse har fået.

Svend Gade flyttede fra Hundested for at læse videre i 1968, men vendte tilbage i 1980. Han har kendt formand for Hundested Lokalhistoriske Forening Søren Jessen i mange år og været medlem af foreningen. På et tidspunkt efter han var gået på pension gik han igang med at skrive en artikel til foreningens julehæfte, men det var ikke til at stoppe, og det er altså endt med at blive til bogen