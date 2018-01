Se billedserie Liseleje Strand. ¬ Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Her kan beskyttelseslinjer blive ophævet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan beskyttelseslinjer blive ophævet

Halsnæs - 17. januar 2018 kl. 05:14 Af Kasper D. Dønbo og Niels J. Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et splittet udvalg, som mandag aften tog stilling til, om der skal arbejdes videre med en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på fem steder i Halsnæs Kommune.

I ingen af tilfældene var der fuld enighed, og politiske flertal på tværs af de normale blokke i byrådet nåede undervejs at stemme forslag både ned og igennem.

- Det gjaldt om at holde tungen lige i munden, men der var en god dialog og en samarbejdsvillighed, så jeg er godt tilfreds, siger Anja Rosengreen(SF), som for første gang sad for bordenden som formand for Udvalget for Miljø og Plan.

Herfra kunne hun notere sig, at der ikke var flertal i udvalget for at arbejde videre med en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjerne på Trekanten eller Mellemrummet i Hundested. Kun Dansk Folkeparti og Venstre stemte for - i Venstres tilfælde kun til Mellemrummet.

- De to områder er lukket. De kommer ikke i spil, siger Anja Rosengreen.

Hun stemte imod ophævelse af strandbeskyttelseslinjer i alle fem områder, men flertallet i udvalget ville noget andet end formanden.

- Et flertal i udvalget stemte for at arbejde videre med at ophæve strandbeskyttelseslinjerne i Frederiksværk og Lynæs Havn. Kun SF var i mod, og der kommer helt sikker en videreproces, siger Anja Rosengreen.

Det mest omdiskuterede af de fem områder er Liseleje, hvor planerne om en havn er dukket op til overfladen igen. Venstre valgte - sammen med SF - at stemme imod, at der arbejdes videre med overvejelser og planer om en havn.

De to partier måtte dog se sig nedstemt, da udvalgets tre socialdemokrater sammen med Walter Christophersen(DF) samlede flertal for, at der skal arbejdes videre med overvejelserne om Liseleje Havn.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.