Et toilet og rindende vand til at vaske hænder er et stort ønske hos Frederiksværk Bueskytteforening Foto: Thomas Quvang

Her foregår tissepausen bag hækken

Frustrerede bueskytter efterlyser egen græsbane og et toilet

Halsnæs - 25. september 2021 kl. 06:01 Af Thomas Quvang

"Vi mener at tanken med at etablere et stadion eller anlæg med mange sportsgrene samlet, som udgangspunkt en god idé, men indtil disse drømme forhåbentlig bliver til virkelighed, er der bare nogle mindre sportsgrene i Halsnæs som bliver overset". Sådan lyder det fra en forældregruppe til børn som dyrker bueskydning i Frederiksværk Bueskytteforening. Forældregruppen fortæller videre: "Vi er en lille klub, bevares. Men vi er en klub med såvel børn som voksne. Vores klub har, som så mange andre klubber, frivillige til at hjælpe med mangt og meget, men når vi ikke engang har et stykke græs til rådighed er mulighederne for at skabe en fysisk klub med klubhus til div. redskaber og socialt samvær, på det nærmeste umulig", Så er det altså svært at drive en klub som denne", fortæller forældregruppen.

Andre klubber lokker I skrivende stund har Frederiksværk Bueskytte Forening base ved Vinderød Skole, men bl.a. matriklens manglende toiletforhold er på ingen måde noget der lokker flere medlemmer til, og modsat er der andre bueskytte klubber som hellere end gerne vil have Frederiksværks dygtige skytter indlemmet i deres klubber: "At henvende sig til kommunen er som at slå i en dyne. Halsnæs vil gerne holde på sine unge, men når det kommer til at støtte de små sportsforeninger lægger man ansvaret fra sig. Indtil der kommer dette fantastiske stadion eller anlæg er der måske nogle klubber eller foreninger som bukker under efter mange års kamp", lyder det fra forældregruppen, som frygter at skytterne søger nye skydeskiver: "Vi siger dog tak for støtten i forhold til leje af den nuværende plads ved Vinderød Skole. Men en leje for kun et år ad gangen rækker jo ingen steder. Vores teenage medaljetagere ved DM og Nordiske Mesterskaber bliver tilbudt andre klubber med langt bedre faciliteter".

Syltet eller forkastet Der er fra klubbens side gjort en stor indsats i form af forslag til hvor de kan være, både udendørs og indendørs men alle forslag bliver, ifølge forældregruppen, tilsyneladende syltet eller forkastet: "De frivillige i klubben kan ikke forventes at stable selv det mindste skur på benene, når vi på nuværende tidspunkt ikke ved om vi kan blive på vores nuværende sted ved Vinderød Skole da skolen måske selv skal bruge grunden. Hvad gør vi? Vi har et par containere som fungerer som opbevaring og klubhus. Vi mangler i princippet 'kun' et stykke græs og et toilet", lyder det fra forældrerne, som slutter: . "Vi forlanger i virkeligheden ikke så meget andet end en græsbane, hvor der er muligheder for at etablere et toilet. At vi ikke har toiletforhold der hvor vi er nu, er altså meget utilfredsstillende".