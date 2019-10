Borgmester Steffen Jensen og gruppeformændene for SF, S, V og EL satte officielt deres underskrift på aftalen onsdag eftermidddag. Foto: Niels J. Larsen

Her er hele budgetforliget

Halsnæs - 31. oktober 2019

I forbindelse med præsentationen af årets budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF og Enhedslisten har de fire partier udarbejdet et papir, der ridser aftalen op under overskriften »Flere penge til børn og ældre. Budgetaftale 2020 - 2023 «.

Du kan læse hele aftalen her:

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er enige om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Det har været vigtigt, at de parter, der tog ansvar i et svært budget sidste år også kan stå sammen, når rammerne er bedre, og der er mulighed for at afsætte flere penge til velfærd og fysiske anlæg.

Vi har ønsket at sætte særligt fokus på flere medarbejdere til vores yngste børn og til vores ældre borgere med behov for støtte. Det er vi tilfredse med er lykkes. Der er således sat 6,5 mio. kr. af til flere ansatte til både tidlig indsats og basis normering i dagtilbuddene og 3,7 mio. kr. til flere ansatte på vores plejecentre. Det ekstra personale skal ansættes hurtigst muligt, selvom parterne anerkender, at det er svært at rekruttere til disse områder, og der derfor kan gå lidt tid, inden alle ansættelser er gennemført.

Der har i debatten om dette års budget været en diskussion om, hvorvidt der i budgetudkastet har været afsat penge nok til flere ansatte i daginstitutioner og på plejecentrene. Det er en vigtig diskussion, men den savner nogle gange en konkret viden om vores økonomiske muligheder. Parterne mener, at vi er kommet godt i gang med det, der er afsat, og at det vil betyde en mærkbar forskel for borgerne. Vi håber samtidig, at Folketinget i forbindelse med finansloven vil afsætte yderligere penge til bl.a. dagpasningsområdet. Hvis Folketinget, mod forventning, ikke sikrer flere penge til dagpasningsområdet, så er forligspartierne enige om at se på området igen ved et kommende budget. Under alle omstændigheder er vi stolte af vores institutioner og vores ansatte og ser nu frem til, at vi kan byde velkommen til flere.

Der har ligeledes været en debat om, hvorvidt prioriteringen af børn og ældre indebærer, at andre grupper - f.eks. voksne med behov for støtte i dagligdagen - ikke får tilført ekstra penge. I den forbindelse bemærker forligspartierne, at det samlede budget til borgere med forskellige behov for støtte er stigende i de kommende år, og det er samlet set det område, som der afsættes flest penge til. De penge der afsættes skal sikre det nuværende serviceniveau i en tid, hvor flere og flere har brug for hjælp.

Til voksne med særlige behov eller handicap afsættes der således ekstra 11,9 mio. kr. i 2020, stigende til 23,1 mio. kr. i 2023.

Derudover betyder den lovbestemte tilbagetrækningsreform, at Halsnæs Kommune hen over årene har afsat et stigende budget på ydelsesområdet svarende til ekstra 21,4 mio. kr. i 2023.

Endelig er der flere, der har behov for sygedagpenge eller førtidspension. Samlet forventer vi at bruge 14,3 mio. kr. årligt på alle ydelser udover det tilførte budget til tilbagetrækningsreformen.

I forbindelse med de stigende udgifter på ydelser, er der iværksat en række tiltag, der kan støtte de ledige, så de kommer hurtigere på arbejdsmarkedet igen. Vi ønsker en tættere opfølgning, når det gælder de ledige, der er tættest på at få fodfæste igen. Det skal selvsagt gøres på en respektfuld måde, hvor fokus er på at hjælpe den enkelte borger tilbage på arbejdsmarkedet med den støtte, der er brug for.

Parterne vil ligeledes gerne fremhæve, at der afsættes flere penge til det grønne område. I den forbindelse skal der vedtages en ambitiøs klima- og bæredygtighedsstrategi i 2021. Arbejdet går i gang, så snart vi kender rammerne for den klimalov, der skal vedtages i Folketinget.

Der afsættes også penge til idrætslivet og nødvendige anlæg inden for idræt og motion generelt. Der afsættes yderligere 6,8 mio. i budgetperioden til styrkelsen af området.

Endelig er det værd at fremhæve, at der afsættes penge til i to år at afprøve natbusser mellem Halsnæs og Hillerød. Det vil både gavne fremkommelighed, bosætning og klimaet.

Nedenfor uddybes aftalens elementer.

Børn og unge Forligspartierne har aftalt, at kommunens dagtilbud og SFO´er får en opgave med at se på, hvor mange børn der er i vores institutioner i ydertimerne. Formålet er at udnytte vores personaleressourcer bedst muligt. Hvis der fx er meget få børn i én institution om morgenen og mange i en anden, kan det være, fordi der er forskellige behov i forhold til åbningstid. Parterne ønsker derfor, at hver bestyrelse i daginstitutionerne drøfter, om de har de rigtige åbningstider, og at der udarbejdes et oplæg til politisk drøftelse. De midler der eventuelt frigøres, beholdes i det samlede område til bedre normeringer i åbningstimerne.

Vi har gode daginstitutioner i Halsnæs, men forligspartierne ser fortsat enkelte daginstitutioners fysiske rammer som en udfordring. Derfor ønsker partierne at opprioritere og modernisere bygningerne netop her, når bygningsgennemgangen er færdig i marts 2020.

Partierne ønsker en maksimal fleksibilitet imellem vores gæstedagpleje og vores andre dagtilbud, så man kan udnytte hinandens hænder til gavn for de små. Det kræver en aftale med de faglige organisationer, som borgmesteren vil tage initiativ til at indlede. En aftale skal være på plads inden næste års forhandlinger om budgettet indledes.

Der er besluttet en omprioritering på dagpasningsområdet. Det er medtaget, fordi det er forligspartiernes vurdering, at det er fornuftigt at omprioritere penge, fra bl.a. betalt vuggestuemad til flere medarbejdere.

På skoleområdet ønsker parterne et oplæg, der fokuserer på, hvordan vi kan få endnu flere elever til at bestå afgangseksamen i folkeskolen med karakterer, der kan bringe dem videre i ungdomsuddannelserne. Det vil gavne de unge menneskers chance videre i livet, og det vil sikre flere unge til erhvervsuddannelserne. I forbindelse hermed afsættes der 1,7 mio. kr. til mere faglighed i udskolingen.

Der har over den senere tid været tilbagemeldinger fra kommunens dagtilbud og folkeskoler - særligt indskolingen - om flere urolige børn. Der arbejdes allerede tæt sammen om at udvikle samarbejdet mellem dagtilbud, skoler og PPR. Forligspartierne bakker op om dette samarbejde. Herudover skal ledelsen i skoler og dagtilbud drøfte, hvordan de konkrete udfordringer med urolige børn opleves, og hvilke løsningsforslag, der kan hjælpe på problemet. Ledelsen skal have frihed til at prioritere ressourcerne, der hvor der er mest behov. Resultatet forelægges politisk i foråret 2020.

Endelig er det vigtigt at understøtte arbejdet i folkeskolerne generelt. Derfor afsættes der 3,8 mio. kr. i budgetperioden til at nedsætte lærernes undervisningstimetal til 760 timer årligt. Det vil både øge kvaliteten af undervisningen og forhåbentlig bidrage til, at vi også fremover kan tiltrække dygtige lærere.

Ældre og handicappede I flere år har der været øremærket godt 7 mio. kroner til en lovbestemt Værdighedspulje. I 2020 og frem er pengene ikke øremærkede mere. Aftaleparterne er enige om at fortsætte de gode initiativer, og pengene forbliver derfor i den generelle drift på området. Der laves en evaluering af indsatserne om et år.

Der er behov for at få flere medarbejdere til kommunens plejecentre for at skabe bedre forhold for kommunens ældre borgere. Det er samtidig nødvendigt at løse behovet for bedre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i plejen, så der fortsat kan tiltrækkes kompetente medarbejdere til området. Det er allerede i dag vanskeligt at tiltrække nye medarbejdere og i de kommende år vil det blive endnu vanskeligere. Forligspartierne er derfor enige om at afsætte yderligere 3,7 mio. kr. årligt til flere ansatte, praktikvejledere og bedre rekruttering i ældreplejen. Den mere præcise udmøntning af ressourcerne vil blive drøftet hurtigst muligt i 2020, når der har været gennemført en proces med inddragelse af ledere og medarbejdere om, hvilke forslag der vil gavne den fremtidige rekruttering bedst.

Kultur og idræt Kultur, fritid og idræt er et af fundamenterne for levende og gode lokale miljøer. Men bruger vi vores penge rigtigt? Det er der formentlig mange holdninger til, og derfor ønsker forligspartierne, at der gennemføres en dialogproces for kultur og foreningslivet for at få alle aktørers input. Med andre ord; de tilbud og løsninger vi har i dag, er det også de rigtige i fremtiden?

Dialogprocessen skal bl.a. omfatte biblioteker, frivillighedscenteret, foreningslivet, kulturinstitutioner, museet mv. Derudover vil der være en selvstændig diskussion af, om Gjethuset kan komme til at spille en endnu større rolle i fremtiden.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en besparelse, men om en proces der er udgiftsneutral, og hvor vi ser på, om vi bruger de nuværende penge rigtigt.

Ved siden af denne dialogproces ønskes der en dialog med idrætslivet om deres fremtidige ønsker. Det skal ses i lyset af den pulje til nye investeringer på 2 mio. kr. årligt, der er afsat i budgettet fremover. Der kan investeres i konkrete bygninger, men også i andre tiltag der fremmer motion og aktivitet i vores kommune.

Helt konkret fremrykkes etablering af nye omklædningsfaciliteter i Hundested Hallen til 2020. Partierne ønsker derudover at sammenholde kommende bygningsgennemgang med de nye investeringer.

Aftale indebærer en fortsættelse af Frederiksværk Stålmand de næste tre år i samarbejde med DGI. Der afsættes yderligere 0,7 mio. kr. i alt til dette i årene fremover, idet målet er, at Stålmanden på sigt skal være økonomisk bæredygtig i sig selv.

Klima, miljø, infrastruktur og boliger

Halsnæs Kommune træder ind i arbejdet med den grønne omstilling. Da regeringen er på vej med en ny klimalov, afventer vi i Halsnæs at få udstukket de målsætninger, vi skal levere på. Derfor bruger administrationen 2020 på at forberede en klima- og bæredygtighedsudvikling, som skydes i gang januar 2021 og tiltrædes af byrådet juni 2021.

Pæn Kommune puljen tilføres yderligere 250.000, så der hvert år er 750.000 afsat til at forskønne vores kommune og til at imødekomme borgerønsker.

Partierne ønsker at lave en helhedsplan for udvikling i Hundested. Inspirationen er den samlede plan, der blev udarbejdet i Frederiksværk under navnet Stålsat By. Der ønskes igangsat en arkitektkonkurrence, så vi understøtter en levende by, en levende havn og måske et nyt "Arctic Center". Derfor afsættes der penge til at ansætte en projektudvikler af Arctic Center i Hundested. En medarbejder der samtidig skal arbejde for et byudviklingsprojekt i Frederiksværk.

Udover en kommende klima- og bæredygtighedsstrategi i 2021 har forligspartierne aftalt, at Halsnæs Kommune melder sig ind i organisationen Gate 21, som er en sammenslutning af regioner, kommuner, forsyningsselskaber og private firmaer, der arbejder med grøn omstilling. Halsnæs kommer også fremover til at være en del af Supercykelsti-netværket i Region Hovedstaden og kan forhåbentlig derigennem få hjælp til opgradering af vores cykelstinet.

På budgettet er der afsat penge til at etablere Hunderevet. Halsnæs Kommune ønsker at signalere, at vi synes, at det er et rigtigt spændende projekt, som har mange gode naturmæssige og rekreative aspekter i sig.

Der etableres natbusforsøg med 2 afgange natten efter fredag og lørdag fra sommeren 2020, så det bliver muligt at komme hjem, hvis man har benyttet kulturtilbud i fx København.

Classens dige repareres allerede i 2020, og forhøjes yderligere i 2023

I Frederiksværk bymidte etableres der ladestandere til el-biler til gavn for borgere, turister og medarbejdere og som et led i understøttelsen af den grønne omstilling.

Øvrige aftaler Frem mod næste budget har parterne aftalt, at følgende skal undersøges:

1. En analyse af opgangsfællesskabet Maglehøj - eventuelt med ekstern bistand. Der ønskes en præcis beskrivelse af de opgaver, der ydes i dag - og eventuelle muligheder for at justere på de

opgaver fremover. Det kan fx indgå, om der er andre opgaver, som kan løses i regi af bofællesskabet Maglehøj og eventuelle samarbejder omkring bostøtte, beskyttet beskæftigelse eller andre for målgruppen relevante opgaver. Dette skal ske i fælleskab mellem ledelse, medarbejdere og beboere.

2. I forslaget om omlægning af socialpædagogisk støtte, vil der ske en løbende vurdering af udviklingen, hvor medarbejdere og ledelse fælles drager erfaringer undervejs. Der vil blive forelagt udvalget en status efter ½ år og en evaluering efter 1 år. Effektiviseringen findes ved, at der skal være lidt mindre personale, men det vil ske gennem naturlig afgang.

