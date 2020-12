Trods blæst og kulde var humøret højt da det obligatoriske holdbillede skulle knipses. Foto: Thomas Quvang

Her er fodbolden det fælles sprog

Projektet Get2Sport får børn fra udsatte boligområder til at blomstre på fodboldbanen

Halsnæs - 10. december 2020 kl. 12:05 Af Thomas Quvang

Det er kun en god uges tid siden at Frederiksværk Fodbold Klub afviklede deres årlige generalforsamling i klubhuset på Sportsvej. Formand John Rydahl fik her stort bifald for sin beretning, hvor bl.a. medlemstilgang og sportslig succes på såvel senior som ungdomsfront blev anerkendt af forsamlingen. Et fint fodboldår, trods store corona-udfordringer, hjælpepakker og meget mere.

Succes under radaren Klubbens måske største succes af dem alle, flyver dog under radaren i det daglige, men ikke desto mindre er FFK's projekt 'Get2Sport' en gedigen succes. Det er et projekt som udover fodboldklubben involverer Boligforeningen Lejerbo, Halsnæs Kommune og Dansk Idrætsforbund.

Det er et projekt som skal få børn fra udsatte boligområder til at stifte bekendtskab med det lokale foreningsliv, og her har Frederiksværk Fodbold Klub så at sige 'grebet bolden'. "Da vi startede projektet op tidligere på året kom der vel 5-6 børn til at starte med, men efterhånden er deltagerantallet vokset betragteligt, og sådan en mandag aften som i aften, der er 25 børn mødt op, selv om det mørkt og koldt", fortæller Lars Konradsen fra FFK der er træner/coach for de mange børn.

Fodbold lege Set udefra ligner det noget af en opgave, 25 drenge og piger med forskellige nationaliteter, mange af disse er mødt til træning i 'hverdagstøjet', men det har ikke den store betydning: "Sådan en times træning foregår egentlig mest som at 'lege' fodbold. Ikke noget med diverse indviklede taktiske øvelser og videre i den dur, nej alle børnene får en fodbold hver, og så er det ellers derudaf med bl.a. fodbold-kryds & bolle eller fodbold-rundbold, hvor alle har det sjovt og kan være med", siger Lars Konradsen. Han slutter: "På den korte bane skal børnene stifte bekendtskab med det at være på træningsbanen i en fodboldklub, se hvordan klubbens andre børn træner og har holdfællesskaber. På den lange bane vil der komme mere og mere struktur på træningen og forhåbentlig vil børnene på sigt blive indlemmet på klubbens forskellige ungdomshold.

Vellykket projekt Størstedelen af disse børn har aldrig stiftet bekendtskab med en fodboldklub eller en idrætsforening, men det ligner, at FFK i samarbejde med Lejerbo, Kommune og Dansk Idrætsforbund har knækket koden, så børnene er sammen om at spille fodbold trods forskelligheder sprogligt, socialt og kulturelt: "Jamen her er fodbolden det fælles sprog, og jeg vil kalde det et fantastisk vellykket projekt", fortæller Chris Humlebæk der er i Lejerbo's bestyrelse og denne mandag har trukket tophuen godt ned om ørerne, mens han følger træningen fra sidelinien. Chris Fortsætter: "Der er tilladelse fra forældrerne for hver af de børn der deltager her, og man skal huske på, at for såvel børn som forældre er det første møde med en forening svær. Hvis man eksempelvis kommer fra Syrien, så kender man intet til det foreningsliv som vi kender til", siger Chris Humlebæk.

Næste step Det var Dansk Idrætsforbund der tilbage i 2005 søsatte hele projektet Get2Sport og Lars Kruse fra DIF har kun roser til overs for indsatsen i Frederiksværk. Han siger: "Først og fremmest er det jo perfekt, at fodboldklubbens baner ligger så tæt på Lejerbo, meget hurtigt kunne aktiviteterne flyttes fra Lejerbo's egen bane og over til FFK's anlæg. Dernæst en stor ros til de trænere som fra dag et, stillede sig til rådighed med deres trænererfaring og ikke mindst pædagogiske evner", siger Lars Kruse, og han fortsætter: "Næste step bliver fokus på fastholdelse af børnene, samt noget der er mindst ligeså vigtigt, at have opmærksomhed rettet mod de børn som kommer fra de socialt udsatte boligområder og som i forvejen er i klubben. Det forpligtiger man sig til i forbindelse med Get2Sport".

Meget positiv udvikling Også i Halsnæs Kommune følger man projektet tæt og det får anerkendende kommentarer med på vejen fra Henrik Tolstrup: "Vi er meget positive overfor den udvikling der sker, det er et virkelig godt samarbejde mellem fodboldklubben og Lejerbo", siger Henrik Tolstrup, Næstformand i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Henrik fortsætter: "Det er meget glædeligt, at få børnene inddraget i foreningslivet, og den næste store opgave bliver at få forældrene med, så de ligeledes får kendskab til hvad det vil sige, at være i en forening, som i dette tilfælde fodboldklubben".