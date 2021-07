Her er der bakterier i drikkevandet: Kog det først

Ved en rutineprøve af vandet fra Kregme Vandværk er der blevet konstateret et mindre indhold af E. Coli bakterier i drikkevandet. For en sikkerheds skyld anbefaler myndigheder derfor, at vandet koges, før man drikker det og før brug i forbindelse med madlavning og tandbørstning. Vandet kan fortsat anvendes til rengøring, toiletskyl og personlig hygiejne m.v.

Det står i en pressemeddelelse fra Halsnæs Kommune lørdag.

For at dræbe bakterierne i vandet, skal det koge et minut. Hvis du benytter en elkedel, er det derfor nødvendigt at give vandet to opkog med 3-5 minutters mellemrum.

Anbefalingen om at koge vandet gælder alle, som får vand fra Kregme Vandværk. Hvis man er i tvivl om, hvilket vandværk man får vand fra, er det muligt at se en oversigt over vandværksdistrikterne i Halsnæs her.

Her vil vandværkets navn være angivet som I/S Kregme Sogn Vandværk.

Hvis man har drukket af vandet, uden det har været kogt først, kan man blive syg, men risikoen er meget lille. Hvis man oplever symptomer på en mave-tarm infektion eller på andre måder får det skidt, anbefales man at kontakte sin praktiserende læge eller ringe 1813, hvis det er uden for lægens åbningstid.

Ny prøve er på vej

I weekenden var det ikke muligt at oplyse, hvornår vandet igen kan benyttes på almindelig vis, men da mængden af E. Coli bakterier var meget lille, er der mulighed for, at der er tale om en fejl ved prøven.

For at afklare dette, bliver der taget en ny prøve. Bliv opdateret på Kregme Vandværks hjemmeside.