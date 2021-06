Jan Michelsen kommer fra en stilling som direktør i Vordingborg Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Her er den ny kommunaldirektør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er den ny kommunaldirektør

Jan Michelsen tiltræder 1. august som kommunaldirektør i Halsnæs Kommune

Halsnæs - 25. juni 2021 kl. 12:51 Kontakt redaktionen

Halsnæs Byråd har besluttet at ansætte Jan Michelsen (52 år) som ny kommunaldirektør fra 1. august.

Jan Michelsen kommer fra en stilling som direktør i Vordingborg Kommune, hvor han har været siden 2014. I samme periode har han også varetaget stillingen som havnedirektør for Vordingborg Havn.

Jan er uddannet cand.merch. i strategi og ledelse. Efterfølgende har han taget en række efteruddannelser inden for forskellige former for ledelse.

Mange års erfaring Med sig i rygsækken har Jan en solid erfaring som leder og topleder i både det private og det offentlige regi gennem de seneste 20 år.

Erfaring som han i Halsnæs vil benytte sig af til at anskue komplekse udfordringer fra forskellige perspektiver med et solidt fokus på de forskellige politiske vinkler, skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse.

Som en del af direktionen i Vordingborg Kommune har Jan de seneste syv år beskæftiget sig med mange forskellige kommunale kerneopgaver, arbejdet sammen med forskellige politiske udvalg og varetaget flere tværgående funktioner.

Blandt andet har han haft ansvaret for at udvikle en nye model for nærdemokrati med fokus på at styrke lokalområdernes stemme og udvikling.

Klar til nye opgaver Den kommende kommunaldirektør ser frem til at tage hul på de nye opgaver, der venter ham i Halsnæs:

"Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang i Halsnæs Kommune og tage aktiv del i at fortsætte kommunens positive udvikling. Derudover ser jeg frem til et godt samarbejde med både medarbejdere, byrådet, borgerne og virksomhederne i Halsnæs."

"Nu gælder det for mig om at få det rå og autentiske Halsnæs ind under huden i løbet af sommeren, så jeg er klar til at tage fat på nye opgaver og udfordringer på den anden side af sommerferien."

Borgmester Steffen Jensen glæder sig til, at den nye kommunaldirektør starter.

"Jeg ser frem til samarbejdet med Jan, og jeg er overbevist om, at han passer rigtig godt ind i Halsnæs. Han kommer med en solid erfaring, som vi i Halsnæs kommer til at nyde godt af, og så har han en tilgang til det organisatoriske arbejde i en kommune, som går godt i spænd med de værdier, som Halsnæs Kommune står for."

Jan Michelsen bor i Klampenborg sammen med sin kone Ulla. Sammen har de sønnen William på 18 år. I sin fritid holder Jan af at vandre, gå i biografen og lave mad, og så prioriterer familien at komme ud at rejse - ofte til de italienske alper. kim.larsen@sn.dk