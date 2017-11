Her er de nye udvalgsformænd

Socialdemokratiet får tre formandsposter. Helge Friis overlader lidt overraskende det udvalg, der nu kommer til at hedde Erhverv og Beskæftigelse (tidligere Vækst og Erhverv) til Annette Westh. I stedet bliver han formand for Udvalg for Skole, Uddannelse og Dagtilbud, mens Udvalg for Kultur, Idræt og Demokrati går til Helle Lunderød, der vender tilbage som udvalgsformand.

Venstre har valgt Michael Thomsen til posten som formand for det ny Udvalg for Sundhed og Forebyggelse.

Det ligger videre fast, at Anja Rosengreen (SF) bliver formand for Udvalget for Miljø og Plan, mens Lisbet Møller (EL) sætter sig for bordenden i Udvalg for Ældre og Handicappede - i øvrigt det eneste fagudvalg som bevarer præcis samme navn.