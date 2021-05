Her er Svend Petersen-sagerne

Byrådet i Halsnæs skal torsdag - på ønske fra SF, EL og S - drøfte mulighederne for en fredning af »den grønne kile« i Melby - et landbrugsområde mellem Melby og Hyllingebjerg vest for Liseleje. Her har ejendomsmatador og milliardær Svend Petersen opkøbt tre gårde og fremsat ønske om at udstykke til sommerhuse, samtidig med at han har pådraget sig en række sager med Halsnæs Kommune for diverse overtrædelser.