Her bliver feriehusene revet væk

Udsigten til endnu en sommer med ingen eller begrænsede rejsemuligheder har sat gang i udlejningen af feriehuse i juli, hvor der her i Halsnæs allerede kan meldes om reduceret udvalg i de travleste ferieuger.

En søgning på portalen Campaya.dk med ca. 100 lokale udlejningssommerhuse afslører, at op mod 80% af husene nu er booket i juli, og det er især de sidste uger den måned, hvor udlejningsprocenten er høj.

Det afhænger dog af, om der er tale om feriehuse til fire eller flere personer, for der ser også ud til at være rift om større huse. Eksempelvis er kæmpesommerhusene på Asserbohusgrunden allerede 'udsolgt' nogle af ferieugerne til priser op mod 30.000 kroner/uge, lige som sommerhuse med kystnær beliggenhed ser ud til at trække mange bookinger i områder som Liseleje, Nødebohuse og Kikhavn.

Priseksempler: for et hus til seks personer en uge fra 24. juli er der nu godt 15 valgmuligheder til priser fra ca. 7.000 kroner for det billigste og op til 19.000 kroner for det dyreste udlejningshus.

På en kortere tidshorizont - i vinterferien uge 7 - er udvalget begrænset til under 10, når der søges efter feriebolig med plads til seks.