Helle Lunderød viceborgmester

Helle Lunderød (S) bliver overraskende ny 2. viceborgmester i stedet for Helge Friis. Samtidig skal Helle Lunderød være formand for Udvalget for kultur, idræt og demokrati, og hun bliver næstformand i et af de store udvalg, nemlig Miljø og Plan. Det kan man kalde lidt af et politisk comeback for Helle Lunderød, der efter sidste valg mistede en post som udvalgsformand og andre hverv.

Helge Friis afgiver viceborgmestertitlen og formandsposten i det udvalg, der nu hedder Erhverv og Beskæftigelse, men bliver i stedet formand for det ny skoleudvalg med titlen Udvalget for skole, uddannelse og dagtilbud. Helge Friis fortsætter dog som menig medlem af Erhverv og Beskæftigelse, der bliver et udvalg med tunge politiske kræfter. Således sidder afgående borgmester Steen Hasselriis (V) også i udvalget sammen med ny viceborgmester Anja Rosengreen (SF), og for bordenden som formand sidder Annette Westh (S), der er tidligere viceborgmester. Så udvalgets to nyvalgte byrådsmedlemmer, 20-årige Frederik Germann (V) og Jannik Haulik Jørgensen (S), der skal være næstformand, har chance for at blive godt skolet!