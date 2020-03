Se billedserie Købmand Sune Wenzzel foran Spar-butikken på Sandet, hvor han har sat omsætningsrekord for kæden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Heldig kunde kan vinde købmandens bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Heldig kunde kan vinde købmandens bil

Halsnæs - 07. marts 2020 kl. 12:05 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vind købmandens bil fyldt med varer!

Dette usædvanlige tilbud venter kunderne hos Spar i Karsemose, også kendt som købmand Sune på Sandet. Op til påske kan en kunde køre hjem i købmandens gule Opel Adam. Købmand Sune Wenzzel udlodder simpelthen sin bil til en heldig kunde.

Det sker for at fejre at han har haft butikken på Sandet i tre år og at det på de tre år er lykkedes at øge omsætningen med hele 18 millioner. kroner, således at man sidste år havde den største omsætning for en butik i Spar-kæden i Danmark,

- Når vi fejrer fødselsdag prøver vi at lave noget sjovt. Nu udlodder jeg min bil for at sige tak til kunderne for opbakningen. Janteloven siger at man skal være stille og rolig. men vi gør det rigtig godt og er stolte og samtidig ydmyge. Jeg er utrolig glad for at være her og for den støtte vi får fra kunderne, siger Sune Wenzzel.

Sune kom til Sandet i 2017 fra Spar i Vejby Strand og skulle løfte arven fra familien Bahr, der havde drevet købmandsforretningen i Karsemose siden 1974. Og det er altså gået over forventning, selv om tiderne i dag er anderledes med flere konkurrenter og ændret lukkelov i forhold til da Købmand Bahr var noget man kørte til langvejs fra, fordi der ikke var åben mange andre steder og forbi man var kendt for særlige tilbud på kødvarer m.v.

- Vi driver en klassisk købmandsbutik og lytter til kunderne og er der for dem. Folk er glade for at her er kvalitet og fyldte hylder med gode varer, siger Sune Wenzzel som forklaring på, at det er gået så godt.

De kommende uger op til påske kan Spar-kunderne via kuponer eller Facebook komme med i konkurrencen om at vinde Sunes gule Opel, som han har kørt i de tre år han har haft købmandsbutikken i Karsemose.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis Weekend.