Se billedserie Vildthegnet og syrenplanterne omkring det beskyttede overdrev skal fjernes. Det har Halsnæs Kommune meddelt Svend Petersen. Foto: Niels J. Larsen

Hegn om overdrev skal fjernes

Halsnæs - 19. juni 2021 kl. 04:36 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Ejendomsmatadoren Svend Petersen skal fjerne det vildthegn, han har sat op om det beskyttede overdrev på en af sine ejendomme i Melby-kilen. Det overdrev han tidligere af Halsnæs Kommune er blevet pålagt at retablere. Samtidig er der nu endnu flere sager om Svend Petersens ageren i området under behandling i kommunen, og han har allerede modtaget yderligere et varsel om et påbud.

- Kommunen har meddelt afslag på ansøgning om lovliggørende dispensation til opsætning af vildthegn og plantning af buske på overdrevet i sidste uge, oplyser Lis Vedel, leder af Natur og Vej i Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

Svend Petersen har som omtalt opkøbt tre gårde i Melbykilen, og det har ført til ekstra arbejde i den kommunale forvaltning med den ene sag efter den anden - fra ulovlig asbesthåndtering ved nedrivningsarbejde til fjernelse af et naturbeskyttet dige fra 1700-tallet. Senest har ejendomsmatadoren og milliardærens ageren og planer om udstykning til sommerhuse ført til, at Halsnæs Kommune undersøger muligheden for at starte en fredningssag for hele den grønne kile mellem Melby og Liseleje.

Efter at have pløjet og gødet et areal ved Muldstensgården, der er registreret som overdrev, fik Svend Petersen tidligere på foråret påbud om at retablere overdrevet ved at harve arealet tre gange i løbet af 2021. Han nåede akkurat at gennemføre den første harvning, inden tidsfristen udløb, men naboer har påpeget overfor kommunen, at det arbejde ikke er udført godt nok.

Samtidig er der klaget over det opsatte vildthegn, som er en type der anvendes ved juletræsplantager, og over, at der er plantet syrenbuske ved hegnet rundt om overdrevet. Det skrider kommunen altså ind overfor, og samtidig er man opmærksom på harvningen af overdrevet.

En anden klage over Svend Petersen omhandler en lille sø på området. Kommunen fik i midt i maj anmeldelse om, at kanten på en sø er blevet skåret til, træer er fældet og jord lagt i en vold.

- Kommunen er i gang med sagsbehandling af den oprensede sø. Vi har vurderet, at søen er beskyttet i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Det betyder bl.a., at hvis man ønsker at foretage oprensning, skal man søge om forudgående tilladelse. Der er sendt varsel om påbud om, at jordvold skal fjernes, siger Lis Vedel.