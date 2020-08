Torben Hedelund glæder sig over, at Nordmolen i fremtiden skal give plads tll et arktisk center. I mere end ti år har han kæmpet mod boligbyggerier på havnen i Hundested. Foto: Allan Nørregaard

Hedelund jubler efter ti års kamp mod boliger på havnen

Halsnæs - 20. august 2020

Der var særligt et byrådsmedlem, som smilede ekstra bredt, da borgmester Steffen Jensen(S) tirsdag offentliggjorde, at kommunen køber en del af Nordmolen tilbage for at bygge et arktisk center, en manøvre som samtidig skrinlægger havnens fortstående boligbyggeri.

- Det er fantastisk. Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at få lavet en aftale med havnen om at aflyse boligerne, så der kan komme arktisk center i stedet, siger Torben Hedelund(S).

Han har i over ti år kæmpet mod boliger på havnen, næsten halvdelen af de 22 år som han har siddet i byrådet.

- Det er en sag, jeg har kæmpet for siden 2009, hvor masterplanen for Hundested kom på banen med et monsterbyggeri, siger Torben Hedelund med henvisning til, at planen tillod et højhus på syv etager.

- Jeg tænkte, den var helt gal og stemte som den eneste imod planerne sammen Bjarne Langkilde(SF) imod. Og det har jeg gjort lige siden.

To mod rov Det så på forhånd svært ud for modstanderne af boliger på havnen. Før sommerferien stemte 19 ud af byrådets 21 medlemmer for at udarbejde en ny lokalplan, der skulle muliggøre et boligbyggeri på Nordmolen på Hundested Havn. Kun Torben Hedelund og Thue Lundgaard stemte i mod.

- Jeg troede på et tidspunkt, at løbet var kørt. Men indeni giver man jo aldrig helt op, siger Torben Hedelund.

Han vil dog ikke tage æren for, at mindretallet ser ud til at sejre i sagen.

- Det føles fantastisk, at det skete, men jeg synes ikke, at jeg og Thue kan tage æren for det. Jeg har i årevis markeret min holdning og stået i mod, men jeg har ikke stået fadder for en løsning, siger den erfarne socialdemokrat.

I stedet roser han partifællen med borgmesterkæden.

- Æren for, at det er lykkedes, er helt klart Steffens. Det er en fantastisk indsats, han har leveret. Han har en guddommelig evne til at se, hvor der er muligheder og potentialer til at finde løsninger, der tilgode ser helheden og binder tingene sammen, så alle interesser bliver tilgodeset, siger Torben Hedelund.

Tøjrer kæphesten Han kender ikke nærmere til den ny aftale, så han vil ikke udtale sig om mulighederne for at etablere et arktisk center i stedet på Nordmolen. Torben Hedelund ser til gengæld stort potentiale i et oplevelsescenter og museum på pladsen.

- Vi kan få et enestående museum med fantastiske faciliteter, der er på niveau med Lousiana og andre store attraktioner. Det skal ikke bare være en bygning med museumsgenstande, men et helt område og miljø, hvor der sker noget, siger han.

Torben Hedelund er notorisk kendt for ikke at stemme for byggerier på over halvandet plan, men den kæphest er han klar til at tøjre for arktisk center.

- Der er jeg nok parat til at gå på kompromis, for det må gerne være et vartegn og være over halvandet plan, siger Torben Hedelund og tilføjer et hurtigt »men«,

- Det er ikke nødvendigvis et højt byggeri, som er den bedste løsning. Det kan udbredes til flere bygninger eller man kan tage havet med ind i byggeriet. Det må dygtige arkitekter finde ud af.