Hedelund gik solo på Nordmolen

Halsnæs - 26. november 2019 kl. 10:48 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt udfolder de største diskussioner i byrådssalen på tværs af partiskel, men da byrådet i Halsnæs Kommune torsdag aften skulle tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan til Hundested Havns meget omdiskuterede byggeri på Nordmolen, var det stridigheder internt i Socialdemokratiet, som stjal opmærksomheden.

Torben Hedelund stemte som den eneste socialdemokrat i mod at igangsætte arbejdet og gik undervejs i aftenens længste debat alvorligt i rette med sin partifælle borgmester Steffen Jensen(S). Hedelund beskyldte blandt andet borgmesteren for løftebrud med henvisning til, at de to socialdemokrater for år tilbage skrev under på en underskriftsindsamling mod højhuse på Nordmolen - et standpunkt, som Socialdemokraterne siden dyrkede under den kommunale valgkamp.

- Vi meldte ud i valgkampen og i pressen, at vi ikke ville acceptere byggerier på over 8,5 meter, og vi gjorde det klart for vælgerne, at de skulle spørge politikerne om deres holdning til Nordmolen, før de satte deres kryds. Nu har de sat deres kryds, men får de, hvad vi lovede. Nej, de får tre etager og 12,8 meter, sagde Torben Hedelund.

Uenighed i S Havnen har i alt præsenteret fire mulige projekter for Nordmolen. Det seneste blev offentliggjort i starten af november og indeholder 10 bygninger på mellem 4 og 12,8 meter, som får forskellige former, vinkler og hældninger. Byggeriet skal give plads til 5.800 kvadratmeter bolig, en promenade og 2.000 kvadratmeter erhverv.

Torben Hedelund var første mand til at tage ordet, efter sagen var præsenteret. Han lagde ingen fingre i mellem og kaldte byggeriet alt for tæt, alt for højt, grimt, en katastrofe for området og i en stil, som passer bedre til Costa del Sol end Hundested.

- Vores vision er rå og autentisk, men det her er lige modsat. Det er smart og moderne. Jeg kan ikke vurdere, om det er arkitektonisk genialt, men det passer ikke ind. Det er som en hund i et spil kegler, sagde Torben Hedelund.

Hundested Havn har senest præsenteret en projektskitse,

der indeholder 10 bygninger, som er mellem 4,5 og 12,8

meters højde - svarende til mellem én og tre etager.

Projektet rummer både plads til erhverv og boliger.

Illustration: Holscher Nordberg Architecture and Planning



Ordvekslingerne mellem de to socialdemokrater afslørede, at de flere gange har diskuteret sagen uden at nå til nogen form for enighed.

- Jeg anerkender din holdning, og det er fint, at du stemmer anderledes, men dit indlæg bærer præg af, at du fortæller alle skrækhistorierne. Jeg ønsker et byggeri, der er så lavt som muligt, men havnen har fremvist et projekt, som er holdt i halvandet plan, og det levnede ingen plads til erhverv og lukkede området af. Derfor har Socialdemokratiets gruppe - minus dig - arbejdet på at lave nogle kompromisser, som sikrer et byggeri, der er tilgængeligt for alle og som har plads til erhverv, restauration, gallerier eller værksteder. Det står jeg gerne ved, sagde Steffen Jensen.

Nej til rigmandsghetto Fra tilhørerpladserne i byrådssalen kunne havnefogeden og bestyrelsesformanden for Hundested Havn - Søren Brink og Børge Larsen - konstatere, at et stort flertal - 19 stemmer for og to i mod - stemte for at udarbejde en ny lokalplan for området. Det var ingen overraskelse, for både i Økonomiudvalget og i miljø- og planudvalget er sagen gledet igennem uden problemer. Kun Enhedslisten har ytret sit kritisk om projektet og stemte sammen med Torben Hedelund i mod at igangsætte arbejdet.

- Vi stemmer imod, da vi mener kommunen skal afvise projektet og købe den omtalte del af Nordmolen tilbage. Vi bør hælde projektet af brættet og lade borgere komme med forslag i stedet for at bygge en rigmandsghetto på Nordmolen. Hundested mister sit særpræg og det, der gør Hundested til Hundested, sagde Thue Lundgaard.

Han undrede sig samtidig over, at de røde partier - S og SF - som i sin tid stemte i mod salget med Enhedslisten, nu stemte for at udarbejde en lokalplan til havnens seneste forslag.

- Hver gang havnen har præsenteret et projekt, er det blevet hældt af brættet. Et tungtvejende argument har været, at det var for højt, og de røde partier lovede på et vælgermøde, at man ikke ville acceptere mere end 1½ etage på havnen. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at modstandere af højt byggeri ville vende på den måde, men det er sket. I har åbnet for lokalplansarbejdet og mastodontbyggeriet er kommet nærmere. Det havde jeg ikke set komme, sagde Thue Lundgaard og brugte sin taletid til at spørge både Anja Rosengreen(SF) og Steffen Jensen om, hvad der har fået dem til at skifte mening siden valgkampen, og den seneste afvisning af havnens projekt tilbage i marts i år.

Hundested Havn købte i 2015 kommunens andel af

Nordmolen for 2,5 mio. kroner - en handel som

Venstre og Dansk Folkeparti lagde stemmer til og

som i byrådet blev kritiseret af både Hedelund,

Enhedslisten og SF. Foto: Kasper D. Dønbo



Svaret fra Anja Rosengreen var »virkeligheden«. Hun henviste til et projekt, som havnen fremviste i foråret. Det var holdt i halvandet plan og lå som en ringmur rundt om Nordmolen - uden plads til erhverv eller andre borgere, end dem der bor der.

- Det halvandet plans-projekt viste alt det, vi ikke ville, men havnen har købt grunden og har en rimelig forventning om, at de kan bygge boliger der. Vi vil forsøge at påvirke et projekt, som vi ved kommer, i en bæredygtig retning, så det bliver et eksempel til efterfølgelse, sagde Anja Rosengreen og gjorde det klart, at SFs ja til udarbejdelsen af en lokalplan senere kan blive til et nej, hvis planen ikke lever op til partiet forventninger.

Anja Rosengreen gjorde det samtidig klart - ligesom Steffen Jensen tidligere har her i avisen - at det ikke er en reel mulighed for kommunen at købe området tilbage.

- Der er ingen grund til at bilde folk ind, at det er en reel mulighed at købe grunden tilbage. Hvis i selv troede på det, havde i jo rejst sagen, sagde hun.

Ros fra oppositionen Det var et knebent flertal fra Dansk Folkeparti og Venstres, som lagde stemmer til, da Hundested Havn i 2015 købte kommunens andel af Nordmolen for 2,5 million koner. Begge partier udtrykte stor tilfredshed med, at der nu skal udarbejdes en lokalplan for området - og med borgmesterens håndtering af sagen.

Thomas Møller Nielsen(V) roste borgmesteren for »godt og konstruktivt arbejde«, inden Walter Christophersen fulgte trop.

- Vores unge og visionære borgmester er trådt i karakter, og tak for det. Det giver associationer til Billy Oceans hit »When the going gets tough, the tough gets going«. Det er godt borgmesteren har lukket kassen og sat søm i. Lad os så komme videre og forholde os til det fantastiske projekt, som binder by, havn og nordmole sammen, sagde han.