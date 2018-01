Saunahytten på Lynæs Havn kan ikke få selskab af hytter til overnatning, hvis ikke man søger om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, mener administrationen i Halsnæs Kommune. Foto: Allan Nørregaard

Hed sag om strandbeskyttelse op igen

Halsnæs - 12. januar 2018 kl. 04:21 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spørgsmålet om ophævelse af strandbeskyttelseslinjer fem steder i Halsnæs Kommune kommer nu til ny politisk drøftelse.

Sagen blev »sparket til hjørne« af Socialdemokratiet og Venstre i oktober, hvor det var på dagsordenen til et i forvejen omfattende byrådsmøde med budgetvedtagelse - og samtidig var strandbeskyttelse ved at blive et måske lidt for hedt emne i valgkampen for nogle. Nu er punktet på mødet mandag i det ny udvalg for Miljø og Plan, hvorefter det skal videre til byrådet. En endelig beslutning vil dog først blive truffet senere på foråret efter en borgerinddragelse.

Direktionen indstiller til udvalg og byråd, at man politisk beslutter, om man vil arbejde videre med en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på en eller flere af følgende lokaliteter: a. Lynæs Havn, b. Liseleje Havn, c. Trekanten, d. Mellemrummet og e. Frederiksværk Lystbådehavn.

Det er de samme fem områder, som var på tale i efteråret.

I den ny sagsfremstilling understreges det, at det ikke handler om konkrete planer for de fem udvalgte steder, men udelukkende om at flytte muligheden for at gennemføre ændringer fra Kystdirektoratet til kommunen.

»Hvis muligheden for at ansøge om strandbeskyttelseslinjen ikke udnyttes, vil der skulle søges om dispensation fra gang til gang, og sandsynligvis vil der udelukkende kunne dispenseres for små og mindre projekter. Forventet sagsbehandlingstid vil være fra et halvt til et helt år for hver dispensationsansøgning,« skriver forvaltningen.

