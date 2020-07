Se billedserie Torben Rønne(tv.), Hans Jørgen Hansen og Jens Christian Olsen forsøger med fornyede kræfter forsøger at realisere Liseleje Havn A.m.b.As havneplaner. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Havneplaner spøger igen i badeby: - Det er nu eller aldrig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havneplaner spøger igen i badeby: - Det er nu eller aldrig

Halsnæs - 15. juli 2020 kl. 10:00 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi kalder det den blå landevej. Men der mangler et pitstop mellem Gilleleje og Hundested, siger Hans Jørgen Hansen, mens han fra toppen af en af Liselejes klitter lade blikket glide udover det vindblæste vand.

Han er næstformand i bestyrelsen for Liseleje Havn A.m.b.A., en organisation som ikke har gjort meget væsen af sig de senere år. Men hvis man tror, at drømmen om en havn i badebyen er slukket, kan man tro om igen. I slutningen af juni holdt andelsselskabet, der har omkring 400 medlemmer, generalforsamling, og her var der opbakning til at fortsætte arbejdet for en havn i Liseleje.

- Det var et tema, om vi fortsat skulle bruge kræfter på at etablere en havn, eller om vi skulle lukke ned. Men der var opbakning til at køre videre, og nu sætter vi alle sejl ind. Det er nu eller aldrig, siger Hans Jørgen Hansen, der møder Frederiksborg Amts Avis flankeret af Torben Rønne, Liseleje A.m.b.A's formand, og Jens Christian Olsen, der er tidligere bestyrelsesmedlem i havneselskabet og nu agerer som faglig konsulent.

De er en del af det hold, som skal reaktivere foreningen og genoplive havnedrømmen. På de indre linjer betyder det en styrket struktur, en bedre hjemmeside og flere nye, aktive medlemmer. Samtidig skal omverdenen have et bedre indblik i havnens planer. Det skal ske på et møde i august.

- Vi ønsker at holde et borgermøde om havnen, hvor vi kan fortælle om planerne, høre folks reaktioner og svare på spørgsmål. Først skal vi have indkaldt til et bestyrelsesmøde og herfra sætter vi turbo på, siger Hans Jørgen Hansen.

Ude i vandet Næstformanden fremdrager en mappe og viser en ny visualisering af havnen frem. Den strækker sig i en spids bue fra den gamle havn, hvor jollerne i dag bliver trukket op på land, til nedgangsvejen fra den store parkeringsplads. I følge planerne ligger havnen dog ikke beslag på noget af stranden. Byggeriet er nemlig skitseret på den blå del af tegningen.

- Havnen skal ikke placeres på stranden, men i vandet. Derfor kommer vi heller ikke til at ødelægge eller have indflydelse på omgivelserne. Og byen kan sagtens absorberer en havn. Klitterne vil fungere som støjvold, og du vil kun kunne se det øverste af masterne fra byen, siger Torben Rønne.

Andelsselskabet ønsker på 16. år at bygge en lystbådehavn i Liseleje. Ikke på stranden, men ude i vandet. Foto: Allan Nørregaard

Havnen skal have 180 store bådpladser, gæstepladser og handicapadgang. Konstruktionen er blevet mere spids, så sandet kan vandre bedre forbi, men i perioder om vinteren vil indsejlningen sande til. Det får den i følge havnefolkene lov til, og de er også beredt på, at der skal pumpes sand ud af inderhavnen, når de store storme blæser bag om havnen ude i vandet.

- Vi har kigget på vejrprognoser, historisk vejrdata og fremregnede modeller, og havnen er bygget til at modstå alt i forhold klimapanelets anbefalinger, siger Jens Christian Olsen.

Klar til kamp Et af de første skridt i retning af en ny havn bliver at få kommunalpolitikerne i snak.

- Vi skal have fat i partier og politikere, så vi kan begynde at have en konstruktiv dialog med dem, siger Hans Jørgen Hansen.

Det er et kursskifte for havnen. På generalforsamlinger i både 2018 og 2019 besluttede havnefolkene at holde lav profil og vente på muligheder for at få vendt den politiske stemning for havnen. Men nu er det slut med at ligge lavt.

En lystbådehavn vil i følge havnefolkene give Liseleje et erhvervsmæssigt løft og tiltrække flere turister. Foto: Allan Nørregaard

- Nu liner vi up til det næste kommunalvalg og er klar til at bringe det op som tema og tilbagevise de mange ufaktuelle påstande, som tidligere er blevet slynget rundt uden at vi har givet til genmæle, siger Hans Jørgen Hansen.

- Vi har tidligere haft et problem, men nu tager vi kampen op, tilføjer Jens Christian Olsen.

Løfter byen Andelsselskabet har allerede holdt møder med de andre havne i kommunen. De skulle angiveligt være parate til at samarbejde - en nødvendighed, da havnen i Liseleje ikke selv planlægger med oplag og service af både. Også Jesper Højenvang, direktør for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark(FLID) - går i følge havnefolkene »100 procent ind for en havn i Liseleje«.

- Der er i øjeblikket stor mangel på kapacitet. Der mangler bådpladser i havnene, og det kan vi være med til afhjælpe, siger Hans Jørgen Hansen.

Herefter kommer de socioøkonomiske betragtninger på bordet. En havn i Liseleje vil angiveligt give et erhvervsløft, hvis lige ikke er set før.

- Det ville give en meromsætning på et par millioner kroner i byen og tiltrække flere turister og endagsgæster, lyder havnefolkenes analyse.