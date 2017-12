Se billedserie Annette Liisberg - inspireres af de store storme. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Havnens folk og kunstnerne giver byen sjæl

Halsnæs - 10. december 2017 kl. 14:53 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fernisering på hele to udstillinger i galleri X-Porten i Hundested i lørdags. Her var Hundesteds tidligere borgmester Hans Schwennesen rigtig i sit es, da han skulle byde de mange fremmødte velkommen og fik lejlighed til at fortælle om nogle af de personer og motiver, man kan se på de to udstillinger, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I det forreste lokale er det Linnea Koefoed og Rasmus Cornelius Nielsen, som udstiller fotostater med fotografierne til de to billedkalendere, som de samme dag indledte salget af. Den ene kalender hedder »Havnens Krudt« - og her kan man se sort-hvide stemningsfotos og portrætter af nogle af de personligheder, der i følge de to fotografer har givet Hundested Havn sjæl gennem mange år. Det er en historie, som har krav på at blive fortalt i billeder, hedder det i forordet.

På den måde møder man blandt andet tre maskinarbejdere, der arbejdede med Hundested Motoren samt smeden, vodbinderen, bådbyggeren og fiskerne.

Den anden kalender hedder »Fortællinger fra kanten.«. I den møder man 12 kunstnere, som alle enten bor eller arbejder i Halsnæs.

- Havnens folk og kunstnerne har det til fælles, at de gør Halsnæs til et spændende sted. Her kan alle leve og fungere side om side. Det forsøger vi at skildre med vores billeder, siger Linnea Koefoed.

Kalenderne kan i øvrigt købes i Meny i Hundested samt i X-Porten, når der holdes åbent 14., 16. og 17. december.

Stormens billeder

I baglokalet udstiller Annette Liisberg i alt 14 store farverige malerier - alle med havet, fjorden og havnen som motiv.

- Det er alt sammen noget, jeg har malet dette efterår, mens jeg har haft atelier i den gamle færgeterminal på havnen. Det er et fantastisk flot sted at arbejde. Her kan man male,. mens man mærker naturen rase udenfor. Det har præget mine billeder. Jeg har været fascineret af de store storme. Jeg har blandt andet skildret stormen Ingolf, mens bølgerne og stormen fik hele bygningen til, at gynge, siger Annette Liisberg.

Normalt er det i Galleri Liisberg i Kajgaden, at man klan se hendes billeder. Men det sted er under ombygning. Her vender hun først tilbage 1. juni. Indtil da vil hun arbejde i færgeterminalen og vise sine billeder andre steder, siger hun.