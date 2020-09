Bunkerne med flis kan i fremtiden vokse på Hundested Havn. Til gengæld arbejde havnen på at få indrettet det store område, så alt det, der støver og støjer mest, kommer længst væk fra borgerne. Foto: Niels J. Larsen

Havnen satser på mere flis

Halsnæs - 17. september 2020

Hundested Havn modtager i dag biobrændsel i form af træflis til flere varmeværker i Nordsjælland, og det er et marked, som havnen tror på vil vokse yderligere i fremtiden. Det kom frem på havnens generalforsamling i sidste uge, hvor bestyrelsesformand Børge Larsen i sin beretning gjorde klart, at havnen forventer større mængder og oplag på havnen i fremtiden.

Det bekræfter havnefoged Søren Brink til Frederiksborg Amts Avis.

- Vi tror på, at det er et stigende marked, og at der kommer mere biobrændsel. Det fornemmer vi, at de forskellige værker lægger op til, siger Søren Brink og bemærker, at der også er andre aftaler op oplagring, som han ikke kan komme ind på.

Planerne om mere flis og mere oplagring betyder samtidig, at havnen arbejder på at få lokalplaner og logistik til at gå op i højere enhed.

- Vi skal ikke have tilladelse til at håndtere mere gods, end vi gør nu, men vi vil gerne have flyttet de eksisterende tilladelser til andre områder. I dag er der områder, som vi kun må bruge til oplag, og andre vi må bruge til håndtering gods, men der er flere tilfælde, hvor det vil give mening for os at bytte rundt på, hvordan vi bruger områderne. Det arbejder vi med kommunen på, siger Søren Brink.

Mor bliver glad På havneområdet kan de store flis- og træbunker ses tårne sig op, og det har tidligere givet anledning til brok fra omkringboende borgere - både at udsigten forsvinder, men også at havnen fliser træer, så det støjer og støver i nabolaget.

En af havnens interessenter luftede på generalforsamlingen samme bekymring.

- Hvis der kommer mere træflis og mere oplagring, vil det give en del utilfredshed blandt beboerne i nærheden. Det er i forvejen voldsomt, det som ligger der. Kan man ikke se på et andet sted til det, lød spørgsmålet.

Havnefogeden gjorde klart, at havnen arbejder på at løse problemet.

- Det, som støjer og støver, skal vi have længst væk. Det er utilfredsstillende for borgerne. Det skal enten flyttes eller afskærmes bedre, og det ville være mest optimalt at flytte. Det er en del af det, vi ser på, sagde Søren Brink.

- Det bliver min gamle mor glad for, lød interessentens svar.

Korte kontrakter Havnen har kontrakter med forsyningsselskaber i Gilleleje, Hillerød og Frederiksværk, men det har indtil nu været korte aftaler på ét år ad gangen. Det håber havnen vil ændre sig.

- Man er nød til at tage en dialog med forsyningsselskaberne. Vi er nødt til at lave længere kontrakter, så man kan planlægge bedre, siger Søren Brink og fortsætter:

- Det er problematisk at satse på et marked, når det er så kortsigtede aftaler. Hvis vi vidste, at vi havde indtægterne i længere tid, så kunne vi bedre investere i afskærmning eller vandingsanlæg.

En debat om, hvorvidt træflis virkelig er klimavenligt, kører i øjeblikket, men den vil havnefogeden ikke deltage i.

- Det er storpolitik. Vi benytter de forretningsmuligheder, der er, og lader andre finde ud af, om det er miljømæssigt godt eller ej.