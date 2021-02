Anouscka Andersen overrækker 574 underskrifter mod havneplanerne i Liseleje til borgmester Steffen Jensen. I baggrunden ses Henning Mikkelsen og Beth Hartmann, som også er ivrige havnemodstandere. Foto: Jan Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: Havnemodstander: "Liseleje Strand burde være fredet" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havnemodstander: "Liseleje Strand burde være fredet"

574 underskrifter mod havneplanerne i Liseleje overrakt til borgmester Steffen Jensen - som stadig er imod en havn i Liseleje

Halsnæs - 04. februar 2021 kl. 09:05 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Genoplivningen af havneplanerne i Liseleje har skabt en del bekymring blandt de mange, som ikke ønsker, at Liseleje skal være en havneby.

"Jeg har kun mødt ganske få, der synes, det er en god ide at bygge havn," fortæller Anouscka Andersen og fortsætter:

"Det fik mig til at lave en underskriftsindsamling for at dokumentere, at stranden er elsket, både af Liselejes faste indbyggere og sommerhusgæster, men i høj grad også af mennesker der kommer langvejs fra til Liseleje, fordi de elsker at bade her."

Sammen med Beth Hartmann har hun indsamlet 574 underskrifter mod havneplanerne - og de blev fredag overrakt til borgmester Steffen Jensen.

"Det var faktisk meget nemmere at samle underskrifter, end forventet. Jeg har kun mødt syv personer på stranden, som ønskede en havn," fortæller Anouscka Andersen.

Men hvorfor egentlig kæmpe mod en havn i Liseleje?

"Det er ikke fordi, det ikke er et flot projekt. Men det er fordi, vi har et unikt natur- og strandområde, som Halsnæs er kendt og elsket for," siger Anouscka Andersen og fortsætter:

"Den ubebyggede strandlinie er en perle, som skal bevares - det har store nationale interesser. Liseleje Strand er en bystrand, som der ikke er mange af, og efter min mening burde den været fredet."

"Liseleje har en historisk baggrund som badeby, det skal man ikke glemme," understreger Anouscha Andersen og tilføjer:

"Naturen i Danmark er gratis og allemandseje. Der burde ikke være risiko for at blive overtaget af et privatøkonomisk foretagende. "

Havnegæster i stedet for badegæster

Bevarelsen af den ubebyggede strandlinje burde i sig selv være argument nok mod en havn i Liseleje, mener Anouscka Andersen. Men hun har også andre:

"Vi har i dag 500 P pladser, der er fyldt til randen i badesæsonen. Hvor skal de 180 bådejere så parkere? Jeg tror ikke på vi får flere gæster, mere realistisk bliver resultatet en udskiftning af badegæster med havnegæster."

"Ifølge havneprojektet skal der stadig være en strand. Men da havnen ønskes lagt mellem den eksisterende mole og til den næste høfde, vil strømmen føre affald fra havnen direkte til strandområdet."

"Erfaring fra Hornbæk viser også, at sandet aflejres på den 'forkerte' side af havnen, det vil sige på Hyllingebjerg-siden, og ikke der hvor man forestiller sig stranden skal være," siger Anouscha Andersen og tilføjer, at tilsanding af adgangsvejen samt tilsanding af selve havnen, også vil give problemer.

Borgmester støtter ikke en havn

Da borgmester Steffen Jensen fredag formiddag fik overrakt de 574 underskrifter, kunne han berolige havnemodstanderne med, at han fortsat ikke vil støtte en havn i Liseleje:

"Jeg følger med på de lokale sider, så jeg har set, at Liseleje Havn igen har været debatteret. Det skal der selvfølgelig være plads til, men jeg vil gerne melde klart ud om min egen holdning: Jeg synes ikke, det er nogen god idé med havn i Liseleje."

"Men det kan sådan set være lidt lige meget, hvad vi mener i Halsnæs Byråd, for det virker helt usandsynligt, at Naturstyrelsen skulle ønske at gå videre med sagen. Alle de tilbagemeldinger vi tidligere har fået, og de dialoger vi haft, peger i retning af, at en godkendelse af havneprojektet bestemt ikke ligger lige for."

"Det ville da også være synd at ødelægge Liselejes brand som badeby," tilføjer Steffen Jensen.

Liseleje Havn er ikke nævnt i Socialdemokratiets arbejdsprogram til efterårets kommunalvalg.

"Vi vil ikke arbejde for sagen, men skulle der være enkelte i den kommende gruppe, som mener noget andet, så har de lov til det," understreger Steffen Jensen.