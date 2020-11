Havnegrillen er jævnet med jorden

Torsdag eftermiddag forsvandt de sidste rester af Havnegrillen, som har stået tom siden august.

Leif Høyrup Jensen havde haft Havnegrillen i godt 18 år og kunne i sommer meddele, at nye folk stod klar til at overtage 1. august, men da Hundested Havn havde opsagt lejemålet betød det nedlukning: "Det var ikke bare min grill, men hele byens sted, et samlingssted for rigtig mange mennesker gennem årene."

Havnefoged Søren Brinks korte kommentar til sagen var dengang: "Havnen har mange lejeaftaler, som bruges til at styre udviklingen. Løbende bliver der indgået nye aftaler, ligesom aftaler udløber, hvilket også var tilfældet for Havnegrillen. Lejeaftaler mellem havnen og havnens lejere er individuelle og fortrolige. Derfor kan jeg ikke kommentere på det pågældende lejemål."

Nu er grillen jævnet med jorden og smidt i en container, og som Hundestedborger Svend Gade bemærker: "Det var Havnegrillens sidste farvel."

Han har lavet et opslag med billedserier på facebookgruppen 3390 Hundested, og det har udløst en byge af tilkendegivelser.